Александр Лукашенко уверен: поможет остановить распространение коронавируса не изоляция, а действенные точечные меры

Ситуация с закрытием Россией границы с нашей страной была в центре внимания во Дворце Независимости накануне.





Александр Лукашенко о закрытии Россией границы

Напомним, такое решение наши соседи приняли из-за коронавируса. Александр Лукашенко в эффективности таких крайних мер сомневается. Президент уверен: поможет остановить распространение вируса не изоляция, а действенные точечные меры. К примеру, на совместной границе Союзного государства под Брестом организовать совместный контроль. В сложившейся ситуации главное - чтобы

и экономика.

Президент принял кадровые решения

Призвал строить свою работу без паники в связи с ситуацией с коронавирусом Президент и новых руководителей. Накануне Александр Лукашенко принял