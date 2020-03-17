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Александр Лукашенко уверен: поможет остановить распространение коронавируса не изоляция, а действенные точечные меры

Ситуация с закрытием Россией границы с нашей страной была в центре внимания во Дворце Независимости накануне.

Александр Лукашенко о закрытии Россией границы

Напомним, такое решение наши соседи приняли из-за коронавируса. Александр Лукашенко в эффективности таких крайних мер сомневается. Президент уверен: поможет остановить распространение вируса не изоляция, а действенные точечные меры. К примеру, на совместной границе Союзного государства под Брестом организовать совместный контроль. В сложившейся ситуации главное - чтобы

не пострадали люди

и экономика.

Президент принял кадровые решения

Призвал строить свою работу без паники в связи с ситуацией с коронавирусом Президент и новых руководителей. Накануне Александр Лукашенко принял

ряд кадровых решений

. Должности получили 28 человек. Министром сельского хозяйства и продовольствия стал Иван Крупко. Помощником Президента - инспектором по Могилевской области назначен Александр Субботин. Послом в Молдову поедет Анатолий Калинин. Обновилась и местная вертикаль власти. Новые главы в 13 районах страны.

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