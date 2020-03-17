3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Александр Лукашенко уверен: поможет остановить распространение коронавируса не изоляция, а действенные точечные меры
Ситуация с закрытием Россией границы с нашей страной была в центре внимания во Дворце Независимости накануне.
Александр Лукашенко о закрытии Россией границы
Напомним, такое решение наши соседи приняли из-за коронавируса. Александр Лукашенко в эффективности таких крайних мер сомневается. Президент уверен: поможет остановить распространение вируса не изоляция, а действенные точечные меры. К примеру, на совместной границе Союзного государства под Брестом организовать совместный контроль. В сложившейся ситуации главное - чтобы
и экономика.
Президент принял кадровые решения
Призвал строить свою работу без паники в связи с ситуацией с коронавирусом Президент и новых руководителей. Накануне Александр Лукашенко принял
. Должности получили 28 человек. Министром сельского хозяйства и продовольствия стал Иван Крупко. Помощником Президента - инспектором по Могилевской области назначен Александр Субботин. Послом в Молдову поедет Анатолий Калинин. Обновилась и местная вертикаль власти. Новые главы в 13 районах страны.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов