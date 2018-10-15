Александр Лукашенко: В Беларуси сделают все для сохранения единства внутри народа и церкви

В Беларуси сделают все для сохранения единства внутри народа и церкви. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с членами Священных Синодов Русской и Белорусской православной церквей, которая проходит в эти минуты. А около часа назад Глава государства пообщался лично с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и высказал свое мнение о непростой ситуации в православии, подчеркнув, что раскол - это всегда плохо.