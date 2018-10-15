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Александр Лукашенко: В Беларуси сделают все для сохранения единства внутри народа и церкви

В Беларуси сделают все для сохранения единства внутри народа и церкви. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с членами Священных Синодов Русской и Белорусской православной церквей, которая проходит в эти минуты. А около часа назад Глава государства пообщался лично с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и высказал свое мнение о непростой ситуации в православии, подчеркнув, что раскол - это всегда плохо.

В Беларуси у государства и церкви сложились партнерские отношения. И на встрече с членами Священных Синодов разговор о духовности продолжился. Инициативы светской власти направлены на защиту и сохранение традиционных ценностей, поддержание мира и согласия в регионе. На первый план выходит и защита института семьи, воспитание патриотизма, уважение к истории. Незыблемой основой жизни в стране остается согласие между верующими. К слову, в Беларуси находят общий язык представители 25 религиозных конфессий.

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