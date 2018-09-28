Александр Лукашенко в Душанбе провел ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами

Под знаком большой политики проходит этот день в Таджикистане. Душанбе принял саммит глав государств СНГ. Переговоры в узком составе, где выступал наш Президент Александр Лукашенко, были закрытыми для прессы. Репортерам позволили лишь снять кадры выступления главы Таджикистана. Все-таки страна в этом году председательствует в организации. Пресс-служба белорусского лидера опубликовала тезисы выступления Александра Лукашенко. Президент Беларуси призывает к единству и совместным действиям внутри СНГ на фоне разрушения сложившейся системы международной торговли. Глава государства подчеркнул, что неизменным приоритетом членства Беларуси в СНГ остается укрепление экономического сотрудничества. При этом он отметил, что мировые рыночные отношения все больше теряют признаки цивилизованного взаимодействия между странами.

"Мы видим, как с подачи Запада безапелляционно, в одностороннем порядке разрушается создаваемая десятилетиями система международной торговли. Использование неправовых механизмов превращается в норму и ставит наши экономики в уязвимое положение", - сказал белорусский лидер. По итогам саммита Александр Лукашенко пригласил коллег по Содружеству посетить II Европейские игры, которые пройдут в Минске в июне следующего года.