Александр Лукашенко в Минобороны проводит совещание по вопросам военной безопасности

Президент уже неоднократно обращал внимание на милитаризацию вдоль западных рубежей страны. На совещании с руководством Совета Министров 11 ноября он поручил обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши с учетом размещения в нарушение международных договоренностей в непосредственной близости к государственной границе Беларуси большого количества военнослужащих, танков, бронетехники, усиления авиационной составляющей.