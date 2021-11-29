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Александр Лукашенко в Минобороны проводит совещание по вопросам военной безопасности
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в центре стратегического управления Министерства обороны проводит совещание по вопросам военной безопасности, сообщает БелТА.
Президент уже неоднократно обращал внимание на милитаризацию вдоль западных рубежей страны. На совещании с руководством Совета Министров 11 ноября он поручил обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши с учетом размещения в нарушение международных договоренностей в непосредственной близости к государственной границе Беларуси большого количества военнослужащих, танков, бронетехники, усиления авиационной составляющей.
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