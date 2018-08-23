Александр Лукашенко: В отношениях Беларуси и России не накапливаются новые проблемы

В отношениях Беларуси и России не появляются и не накапливаются новые проблемы, хотя по уже известным противоречиям решения порой запаздывают. Об этом накануне поздно вечером заявил Президент Беларуси на встрече со своим российским коллегой в его рабочей резиденции Бочаров Ручей в Сочи. Диалог лидеров прошел в самом доверительном формате тет-а-тет, предметно обсуждалась как внутренняя, так и совместная внешняя повестка. В какой атмосфере прошла эта встреча, какие вопросы обсуждали лидеры и что ждут от ее итогов бизнес, правительства и эксперты, знает наш политический обозреватель Андрей Кривошеев, работающий на месте событий.

Две скромные рабочие резиденции Александра Лукашенко - здесь, на территории санатория "Беларусь", и Владимира Путина Бочаров Ручей, она чуть поодаль, находятся буквально в шаговой близости. С этой точки виден штандарт белорусского Президента - значит, лидер на месте, и если бы не густые заросли, с этой же точки был бы виден и штандарт Президента России. Поэтому встреча вчера поздно вечером во всех смыслах была встречей самых близких соседей и, как говорят сотрудники протокола, "накоротке". Т.е, от объявления для прессы до начала прошло всего около получаса

Владимир Путин тепло поприветствовал гостя на террасе и пригласил в небольшой зал для переговоров, кстати, тоже в стиле минимализм: камин, два кресла - ничего лишнего. Эту близость и доверительный характер встречи не преминул подчеркнуть Александр Лукашенко, поблагодарив за приглашение традиционно на пару - тройку дней отдышаться от ежедневной рабочей суеты, строгих протоколов и графиков.

Забор между резиденциями действительно существует, хотя он весьма скромный и символичный, особенно для резиденций первых лиц в государстве.

Как и белорусско-российская граница он скорее объединяет, чем разделяет союзников и соседей. Кстати, тему интеграций, т.е. соединения, Владимир Путин с первых же минут переговоров обозначил как одну из центральных

На международной арене у Беларуси с Россией взвешенная и согласованная позиция. Такой же согласованности ждут бизнес и эксперты и от внутренней политики, особенно экономической.

Например, такие чувствительные и, порой, увы, хронические вопросы, как поставки белорусского продовольствия. А тут проблема: от 5 до 8 десятков наших производителей так или иначе блокируются российскими коллегами. Те же трудности у отечественных автоперевозчиков и предприятий машиностроения, включая совместные. Условия, мягко говоря, далеко не равные, что противоречит духу и букве интеграции.

За полтора часа, что длились переговоры лидеров вчера поздно вечером, все узлы в отношениях, естественно, не развязать.

Но впереди сразу несколько удобных для этого форматов с участием лидеров. Ближайший - V Форум регионов Беларуси и России в Могилеве.

Подготовка к нему в самом разгаре, в помощь бизнесу - новый инструмент: Совет делового сотрудничества. Сегодня стала известна и первая примерная сумма контрактов в таком формате - полмиллиарда долларов. Хотя препятствия все те же - неравные условия хозяйствования, изъятия и ограничения на рынках от энергетики до продовольствия и недобросовестная конкуренция. Хотя усилия двух советов - Республики и Федерации как раз направлены на выравнивание условий через прямые контакты регионов и возможности Союзного государства.

С большой вероятностью тематика грядущего Форума регионов поднималась и на встрече Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи.

Хотя подтвердить это могут лишь сами лидеры - формат переговоров с глазу на глаз не подразумевает участия ни советников, ни пресс-секретарей, никого, кроме президентов. Ждем деталей. А вот то, что попало в объектив нашей камеры, так это дружеское и символичное завершение встречи. Лидеры обменялись подарками. От Александра Лукашенко икона "Ангел-Хранитель" в свете демонизации России на Западе, санкций и угроз - весьма нужный оберег.

Подарок от Владимира Путина - тканная картина-пейзаж уральских мастеров, с уточнением: это наши общие красоты.