Александр Лукашенко в Витебске сегодня представит нового губернатора

Сегодня Президент работает в Витебске, гдепредставит нового губернатора Александра Субботина и встретится с активом региона. Первой темой на встрече Лукашенко с активом Витебской области стала эпидситуация.



"Каких-то больших проблем нет. Идет на спад. В последнее время началось увеличение больных гриппом. Что касается COVID-19, на сегодняшний момент у нас все под контролем, вопросов нет", - сказал зампредседателя облисполкома Владимир Пенин. Он также доложил о работе сферы социального обслуживания.



Курирующий социальную сферу заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин во время встречи Президента с активом области:



⇒заболеваемость COVID-19 идет на спад, число заболевших составляет 25 % от пика последней волны.

⇒первым компонентом вакцины привито 43 % населения, ожидается, что до конца года их число вырастет до 50 %.



Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области поручил определиться с будущим сельских библиотек.



Говоря о сфере культуры, Александр Лукашенко поинтересовался, какие зарплаты у работников отрасли. Как доложили Президенту, самые низкие в библиотеках, в школах искусств.



"Надо заняться этой проблемой. У нас, наверное, и на селе как были библиотеки, так и остались. То же самое и в районных центрах: надо посмотреть", - отметил глава государства.



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