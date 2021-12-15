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Александр Лукашенко в Витебске сегодня представит нового губернатора
Факт
Сегодня Президент работает в Витебске, гдепредставит нового губернатора Александра Субботина и встретится с активом региона. Первой темой на встрече Лукашенко с активом Витебской области стала эпидситуация.
"Каких-то больших проблем нет. Идет на спад. В последнее время началось увеличение больных гриппом. Что касается COVID-19, на сегодняшний момент у нас все под контролем, вопросов нет", - сказал зампредседателя облисполкома Владимир Пенин. Он также доложил о работе сферы социального обслуживания.
Курирующий социальную сферу заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин во время встречи Президента с активом области:
⇒заболеваемость COVID-19 идет на спад, число заболевших составляет 25 % от пика последней волны.
⇒первым компонентом вакцины привито 43 % населения, ожидается, что до конца года их число вырастет до 50 %.
Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области поручил определиться с будущим сельских библиотек.
Говоря о сфере культуры, Александр Лукашенко поинтересовался, какие зарплаты у работников отрасли. Как доложили Президенту, самые низкие в библиотеках, в школах искусств.
"Надо заняться этой проблемой. У нас, наверное, и на селе как были библиотеки, так и остались. То же самое и в районных центрах: надо посмотреть", - отметил глава государства.
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