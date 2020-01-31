Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

Перемены в руководстве политического штаба Президента, новые посол в Китае и руководители промышленных предприятий. Александр Лукашенко вчера принял ряд кадровых решений. Так, в Поднебесную представлять интересы нашей страны отправится Николай Снопков. Освободившуюся позицию замглавы Администрации займет Валерий Бельский. Изменилось и руководство Управделами Президента. Одна из основных задач госаппарата - планирование предстоящей пятилетки.



В приоритете работы новых мэра Витебска и главы района Бреста - интересы людей и инфраструктура: города должны быть удобными для местных жителей и гостей. Сменилось руководство на Минском заводе колесных тягачей и "Атланте". Перед новыми директорами задача - сохранить потенциал своих предприятий и найти новые рынки. Сразу два заместителя у министра промышленности, сменился директор департамента по туризму, новый ректор в Витебском госуниверситете. Всего должности получили 13 человек.



