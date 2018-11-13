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Александр Лукашенко видит хорошие перспективы для развития торговли с Турцией
Cегодня во Дворце Независимости шла речь о белорусско-турецких отношениях. Александр Лукашенко видит хорошие перспективы для развития торговли с Турцией. Об этом Президент заявил на встрече с председателем Великого национального собрания этой страны.
Беларусь и Турция поддерживают диалог на высшем уровне. Напомним, два года назад Президент Реджеп Тайип Эрдоган посещал нашу страну. В планах турецких парламентариев - переговоры с коллегами в Национальном собрании, а также встреча в Совмине.
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