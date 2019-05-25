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Александр Лукашенко внимательно изучил, что происходит вокруг Минска и на МКАД
Необычный кортеж могли наблюдать накануне автолюбители на минской кольцевой. В привычном потоке машин двигался и автобус, в котором ехал Президент, чиновники и журналисты. Дорогу специально не перекрывали, чтобы не создавать пробок и лишнего ажиотажа в дорожном движении. Цель такой поездки Александра Лукашенко - внимательно изучить, что происходит вокруг Минска и на МКАД. Звучат важные задачи от Президента. В порядок должен быть приведен каждый метр. Даже самый маленький клочок территории благоустроить или озеленить. Безусловно, невозможно поддерживать порядок в целой стране "одной парой рук".
Комфортная и в чем-то даже идеальная страна как мозайка - от каждого гражданина по маленькому фрагменту. И этот узор уже совсем скоро оценят гости во время ІІ Европейских игр, для которых, к слову, подготовили несколько сотен комфортных автомобилей и автобусов. Но туристы уедут, а наша земля останется. И забота о ней, ее облагораживание в первую очередь делается для самих себя.
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