Александр Лукашенко внимательно изучил, что происходит вокруг Минска и на МКАД

Необычный кортеж могли наблюдать накануне автолюбители на минской кольцевой . В привычном потоке машин двигался и автобус, в котором ехал Президент, чиновники и журналисты. Дорогу специально не перекрывали, чтобы не создавать пробок и лишнего ажиотажа в дорожном движении. Цель такой поездки Александра Лукашенко - внимательно изучить, что происходит вокруг Минска и на МКАД. Звучат важные задачи от Президента. В порядок должен быть приведен каждый метр. Даже самый маленький клочок территории благоустроить или озеленить. Безусловно, невозможно поддерживать порядок в целой стране "одной парой рук".

Комфортная и в чем-то даже идеальная страна как мозайка - от каждого гражданина по маленькому фрагменту. И этот узор уже совсем скоро оценят гости во время ІІ Европейских игр, для которых, к слову, подготовили несколько сотен комфортных автомобилей и автобусов. Но туристы уедут, а наша земля останется. И забота о ней, ее облагораживание в первую очередь делается для самих себя.