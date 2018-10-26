Александр Лукашенко: Военный конфликт в Украине должны решать три славянских народа

Тему важности мира в соседней стране сегодня во время пленарного заседания I Форума регионов двух государств озвучил Президент Александр Лукашенко.

Беларусь готова помочь в разрешении конфликта на востоке Украины, ведь это общая беда для наших стран. Александр Лукашенко обратил внимание, что если нужно включить Беларусь в урегулирование конфликта, то она будет действовать только исходя из договоренностей украинской и российской сторон.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь настроена на предметный и конструктивный диалог с Украиной во всех сферах в духе доверия и взаимной поддержки. Наша страна готова участвовать в модернизации инфраструктуры украинских городов, поставлять технику и вместе выходить на рынки третьих стран. Сумма контрактов, подписанных на I Форуме регионов Беларуси и Украины, уже превысила 100 миллионов долларов. Говоря о перспективе, страны договорились поднять ориентир в товарообороте с 8 до 10 миллиардов долларов.

До участия в пленарном заседании форума президенты Беларуси и Украины пообщались в двустороннем формате. Основное внимание в разговоре главы государств уделили развитию торговли, экономическому и инвестиционному сотрудничеству через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов. Александр Лукашенко отметил, что мероприятия первого дня форума накануне прошли хорошо. И у такого формата работы есть большая перспектива.