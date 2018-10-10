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Александр Лукашенко возлагает большие надежды на деятельность Михаила Бабича в Беларуси

Период работы нового посла России в Беларуси Михаила Бабича должен стать самым активным и прорывным. Такую надежду Александр Лукашенко сегодня выразил во время встречи с российским дипломатом, который по совместительству имеет еще и особый статус спецпредставителя Президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. 

Верительную грамоту, которая ознаменовала старт миссии, дипломат вручил белорусскому лидеру несколько недель назад во Дворце Независимости, хотя еще ранее был замечен во время переговоров двух президентов в Сочи. Задолго до назначения Бабича послом России в СМИ периодически появлялось множество публикаций. Многие пытались через личность посла спрогнозировать будущее белорусско-российских отношений. На все эти домыслы и инсинуации Глава белорусского государства сегодня ответил очень емко и точно: не дождетесь. Александр Лукашенко возлагает большие надежды на деятельность Бабича в Беларуси, которая приведет к расцвету двусторонних отношений.

Ну а главной экономической и политической новостью Союзного государства на этой неделе станет V Форум регионов Беларуси и России, который стартует в Могилеве. В пятницу кульминацией масштабного мероприятия станет пленарное заседание, в котором примут участие президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин. Планируется, что лидеры проведут и двустороннюю встречу.

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