Александр Лукашенко возлагает большие надежды на деятельность Михаила Бабича в Беларуси

Период работы нового посла России в Беларуси Михаила Бабича должен стать самым активным и прорывным. Такую надежду Александр Лукашенко сегодня выразил во время встречи с российским дипломатом, который по совместительству имеет еще и особый статус спецпредставителя Президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

Верительную грамоту, которая ознаменовала старт миссии, дипломат вручил белорусскому лидеру несколько недель назад во Дворце Независимости, хотя еще ранее был замечен во время переговоров двух президентов в Сочи. Задолго до назначения Бабича послом России в СМИ периодически появлялось множество публикаций. Многие пытались через личность посла спрогнозировать будущее белорусско-российских отношений. На все эти домыслы и инсинуации Глава белорусского государства сегодня ответил очень емко и точно: не дождетесь. Александр Лукашенко возлагает большие надежды на деятельность Бабича в Беларуси, которая приведет к расцвету двусторонних отношений.