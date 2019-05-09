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Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы
По традиции в этот великий праздник в центре торжественных событий площадь Победы. Сегодня здесь собрались тысячи белорусов, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной Войне. Венок к монументу Победы возложил Президент Беларуси. Рядом цветы от сыновей Главы государства. В церемонии приняли участие руководители органов госуправления, Национального собрания, судебной системы, Совета безопасности и Вооруженных сил, правоохранители, представители молодежных и общественных организаций, духовенства, иностранные дипломаты.
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"Ратный подвиг наших отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой, растить детей и радоваться каждому новому дню. И сегодня наш священный долг поддержать, окружить заботой фронтовиков и тружеников тыла. Важно, чтобы и все последующие поколения знали, какую цену заплатил наш народ за свободу. Ее ценность особенно остро ощущается сейчас, в современных условиях угрозы глобального терроризма. Всем странам необходимо вместе бороться за сохранение мира", - отметил Александр Лукашенко.
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Эту историю должно нести и молодое поколение. Сохранить священную память о каждом участнике войны - главная цель республиканской акции "Беларусь помнит". Президент призвал общими усилиями сберечь и увековечить героическое наследие нашего народа. "Беларусь помнит". Альбом с таким названием продемонстрировали Главе государства активисты БРСМ сразу после завершения официальной части. В издании ребята собрали фотографии и краткие истории о родственниках, которые сражались в Великой Отечественной войне. Этот альбом провезут по многим городам и районным центрам страны. Любой желающий сможет разместить в нем фотографии своих родственников. Уже ко Дню Независимости экспонат займет место в Музее истории Великой Отечественной войны.
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