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Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора
Наука должна вносить свой вклад в достижение государственных стратегических целей. Об этом Президент заявил на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам. Это стало доброй традицией в преддверии Дня белорусской науки, который уже в это воскресенье, отмечать заслуги людей, благодаря которым наша страна известна на мировой арене своими достижениями в области медицины, АПК, космических исследований и не только. Среди награжденных сегодня 19 человек. Это действительно светила белорусской науки, которые посвятили этой деятельности не одно десятилетие. Глава государства ориентирует правительство и руководство Академии наук прежде всего активнее внедрять инновации в производство.
Илона Красутская с подробностями. В череде праздничных событий этого января есть еще одна замечательная традиция - награждать тех, для кого интеллектуальный труд стал призванием всей жизни. Перед учеными нашей страны стоят действительно стратегические задачи. Наука вхожа и в холодильник белоруса, с помощью ученых решаются вопросы продовольственной безопасности. И куда глобальней - строительство первой атомной станции. В прошлом году высшая аттестационная комиссия Беларуси присудила ученую степень 539 соискателям, из них 50 - доктора наук. Большой интерес к подготовке кадров высшей квалификации в нашей стране проявляют иностранцы. Большинство диссертаций по-прежнему посвящено медицине, технической отрасли - машиностроению, популярна педагогика и, конечно, IT-сфера.
Конструктивные инициативы и прорывные идеи ученых государство всегда готово поддержать
Главное, чтобы перспективные разработки находили практическое применение - внедрялись в реальном секторе и социальной сфере. Говоря простым языком, приносили пользу людям. Перед белорусскими учеными Президент ставит ряд задач, в первую очередь в масштабах страны. Работа над диссертацией действительно многолетний труд. В свое время в Беларуси настояли на сохранении госсистемы присвоения ученым степеней и званий. Таким образом удалось преградить путь в науку авторам слабых работ. Работа выстроена так, что сегодня в Беларуси не встречаются случаи плагиата.
По традиции встреча не ограничивается лишь церемонией. Это открытая и доверительная беседа. Располагает и соответствующая атмосфера - на столе чай и сладкие угощения. У нас столько амбициозных планов - курс на цифровизацию страны, свои электромобиль и мотоцикл. Забота об экологии. Беларусь намерена отказаться от пластика и полиэтилена. Все эти задачи не решить без помощи ученых и в то же время они отражают основную цель науки - фундаментальность, не только теория, но и практика.
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