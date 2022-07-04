Александр Лукашенко вручил госнаграды работникам культуры

Посвящение нашему суверенитету прозвучало в День Независимости и в Большом театре оперы и балета. Это были самые культовые произведения лучших солистов.



Вероника Бута - о ярких моментах праздника на главной театральной сцене страны. Поздравлять и награждать с главной театральной и музыкальной сцены страны в День Независимости - новая традиция современной Беларуси. И, конечно, в праздничный вечер Александр Лукашенко вместе с белорусами.



День Независимости - это ориентир в будущее нашей страны, скажет Президент. И его люди искусства создают своим творчеством. Искусство наполняет сердца, вдохновляет и воодушевляет. Искусство созидает! Это главное! К счастью, за четверть века мы смогли все восстановить и приумножить! Театры и амфитеатры, замки и усадьбы, музеи и мемориалы - белорусам есть чем гордиться! В Беларуси есть кем гордиться! Случайных людей на этой сцене нет. Они работают на имидж всей страны.



Их имена вписаны золотыми буквами в историю Беларуси! Им в этот праздничный день - заслуженные награды и звания! Без прошлого не может быть будущего, в том числе и будущего театра. Память, история и преемственность поколений - три кита, на которых держится не просто театр. На них держится мир! Вехи театральной истории и личные достижения ее главных героев - на главной сцене. В такой день звучат только шедевры! Большой в очередной раз доказал - время быстротечно, а искусство вечно.