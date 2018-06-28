Александр Лукашенко вручил государственные награды

Накануне Дня Независимости Президент Беларуси вручил госнаграды. Красивая и эмоциональная для самих награжденных церемония прошла во Дворце Независимости, что еще больше придало торжественности событию. В почетном списке - 45 представителей разных профессий, те, кто своим трудом и усилиями ежедневно делают нашу страну чуточку лучше. За каждой наградой стоят большие достижения – их личные победы, будь то на производстве, спортивном олимпе или в операционных. Трудолюбие и преданность своему делу – то , что их объединяет. Среди награжденных были и те, кто рисковал жизнью ради других. В Зале госнаград было немало людей в погонах. Они приумножают славу прошлых поколений, демонстрируют образцовое исполнение долга и личное мужество.

О людях, которыми по праву гордится страна, - Илона Красутская. Зал государственных наград Дворца Независимости видел весь спектр эмоций: смех, улыбки, слезы радости. За годы высоких наград удостоены сотни профессионалов. Мы привыкли, что их победы - личные достижения на производстве или спортивном олимпе. Но сегодня среди них были и те, кто рисковал собственной жизнью ради других. Только эти люди не врачи и не профессиональные спасатели.

Для приглашенных эта ночь была бессонной. Учитывая, что многие приехали из регионов да и важность волнительного события, так что на сон осталось не так уж и много времени. Поэтому прежде, чтобы адаптироваться, – экскурсия по символу белорусской государственности. Светлана Аскирова вместе с коллегами проектировала Дворец Независимости и в процессе строительства несколько раз приезжала на объект. По сути, видела только пустующие залы. А сегодня гостья восхищена дизайнерскими решениями.

До начала мероприятия гости чаще отказываются от комментариев. И это понятно, сказывается волнение. А вот первый замначальника Могилевского УВД Александр Васильев в принципе не из робкого десятка, не боится камер. Впрочем, проявил бесстрашие и когда вел переговоры с вооруженным грабителем.

За этими событиями в конце ноября следила вся страна. Вооруженный преступник ворвался в отделение банка в Могилеве и взял в заложники 14 человек. Под видом начальника службы безопасности банка полковник Васильев начал переговоры. Ему удалось уговорить грабителя отпустить заложников. Под дулом пистолета преступник вывел Васильева из здания и усадил в машину. А там на помощь пришли коллеги.

В жизни Александра Васильева с тех пор ничего не изменилось. Разве что знакомых стало больше. Да и по-прежнему прохожие узнают на улице.

В арсенале заслуг полковника уже более сотни задержанных преступников. А еще с десяток медалей и благодарностей за безупречную службу. В их числе теперь и орден "За личное мужество".





Если Александр Васильев до сих пор герой информационных лент, то олимпийский чемпион Антон Кушнир в последнее время не баловал журналистов интервью. И это объяснимо. Зимняя Олимпиада в Пхенчхане оставила неприятный осадок.

Предвзятое судейство, попытки отстоять свою репутацию отняли в первую очередь немало моральных сил. Александр Лукашенко тогда направил в адрес главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха претензии по поводу судейства в отношении нашего спортсмена.

Спустя 4 месяца Кушнир уверенно заявляет - сдаваться не собирается. Олимпийский чемпион, а теперь и заслуженный мастер спорта Беларуси не прекращает тренировки.

Прыжок в своей карьере сделал и Сергей Ботеновский. Возглавляет Совет директоров научно-производственного предприятия, которое более 15 лет создает высокотехнологичную продукцию двойного назначения. Его детища можно встретить на военных полигонах и на угодьях.

Один из знаковых проектов - модернизация комплекса "Бук". Работа проводилась по распоряжению Главы государства. Обновленные электронные системы, повышенная помехозащищенность и новая система обмена данными с командными пунктами. Модернизированный "Бук МБ" способен в автоматическом режиме сопровождать одновременно до 255 воздушных целей. Комплекс стоит на вооружении многих стран.

В нынешних погодных условиях "как на войне" чувствует себя и председатель СПК "Свитязянка" Владимир Головач. Все производственные процессы в хозяйстве держит под личным контролем. За день наматывает по несколько сотен километров. Поля, фермы, мехдворы…. Такое пристальное внимание неслучайно, ведь были времена, когда хозяйство считалось одним из самых отстающих в районе. Возглавив СПК, председатель начал с кадров.

Сегодня хозяйство одно из лучших в районе. Средняя зарплата превышает 700 рублей. Но некоторые специалисты получают и до полутора тысяч.

Аура этого зала и, правда, особая. Здесь ни разу не говорили о политике и не проводили важных совещаний. Эти антуражи предназначены лишь для одной из самых красивых и трогательных церемоний - вручения государственных наград. Здесь можно в самой непринужденной атмосфере, за символическим бокалом шампанского, поздравить друг друга и сказать вдохновляющие слова.

Сегодняшняя атмосфера действительно располагала к эмоциональным откровениям. О том, что такие мероприятия дарят неимоверный прилив сил, настроение и вдохновение, признался и Глава государства.