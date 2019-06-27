ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Александр Лукашенко вручил государственные награды

В преддверии главного государственного праздника - Дня Независимости - Президент вручил госнаграды. Высокой оценки удостоены четыре десятка белорусов. Это педагоги и соцработники, реальный сектор экономики, строители и ученые, артисты и спортсмены. Их успехи и достижения формируют имидж нашей страны как в глазах соотечественников, так и на мировой арене. Александр Лукашенко с гордостью отметил, в зале собрались только преданные своему делу профессионалы, кто делает ставку на сильную, успешную и созидательную Беларусь. Церемония состоялась в канун празднования 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Это еще одно напоминание, что за то, какое будет наше завтра, ответственен каждый из нас.


Изображение

Их личные победы - это достижения всей республики и фундамент независимости нашей страны

Гости отметили, эти высокие награды - далеко не завершение карьеры, это начало (для некоторых присутствующих в зале продолжение) того пути, по которому каждый день следует Беларусь: пути к экономически благополучной и независимой республике.


Изображение

Большинство приглашенных во Дворце Независимости впервые

А потому перед началом торжественной части по традиции для гостей провели экскурсию. Они узнали историю появления здания, посетили основные залы и сделали яркие фотографии на память.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все