Александр Лукашенко вручил государственные награды

В преддверии главного государственного праздника - Дня Независимости - Президент вручил госнаграды. Высокой оценки удостоены четыре десятка белорусов. Это педагоги и соцработники, реальный сектор экономики, строители и ученые, артисты и спортсмены. Их успехи и достижения формируют имидж нашей страны как в глазах соотечественников, так и на мировой арене. Александр Лукашенко с гордостью отметил, в зале собрались только преданные своему делу профессионалы, кто делает ставку на сильную, успешную и созидательную Беларусь. Церемония состоялась в канун празднования 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Это еще одно напоминание, что за то, какое будет наше завтра, ответственен каждый из нас.

