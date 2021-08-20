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А. Лукашенко вручил государственные награды силовикам и обсудил трагедию Афганистана, новую Конституцию и будущее Беларуси
Они не дрогнули в минуту опасности, а наоборот, проявили твердость характера и преданность Родине.
Александр Лукашенко вручил государственные награды представителям силовых ведомств - МВД, КГБ, Госпогранкомитета. Всего 28 человек удостоены большой чести. Впрочем, стражи страны всегда на службе - 24 часа в сутки и семь дней в неделю.
Поэтому и логично, что белорусский лидер во время выступления обсудил с находившимися в зале всю горячую повестку: Афганистан, региональная безопасность, Конституция, наконец, будущее нашей страны!В общем, тем много - и каждая достойна обсуждения. Не только про награды, но и геополитику расскажет Алексей Волков.
Американская "мечта" Афганистана
Звучит жутко, но страшные кадры из Кабула - лишь верхушка американского айсберга в Афганистане. 250 000 афганцев погибло за 20 лет США в регионе. И они буквально бегут, оставляя позади технику, триллионы потраченных долларов и людей.
Весь мир в шоке: американцы - геополитический супермен - берут на борт собак, но пулями разгоняют людей. Они не нужны без синего паспорта с орлом. Они расходный материал. Талибы захватили власть меньше чем за неделю. В политическом ауте даже союзники. Вот что пишет издание The Telegraph - крупнейшее в Великобритании.
Ни одна империя не вечна. Все империи в конечном счете рушатся, охваченные высокомерием и декадансом. Та душераздирающая гуманитарная катастрофа, которую спровоцировал скомканный уход американских военных из Афганистана, это просто очередной признак того, что эпоха Америки подходит к концу. Вашингтон лишился своей роли мирового полицейского, и теперь нас ожидает тревожное будущее.
Трагедия в Кабуле - четкий месседж для нашей страны. Ведь могло быть точно так же - методы Вашингтона не меняются десятилетиями. Тема не праздничная, но именно на вручении госнаград силовикам Александр Лукашенко скажет спасибо, что не отдали страну.
А. Лукашенко: Показав высокий профессионализм, вы не дрогнули в минуту опасности, вы выстояли
Сомнений нет: Афганистан сегодня - это то, что могло быть с Беларусью-2020, если бы не сдержали натиск. Откуда такая уверенность, что было бы хуже? Все просто - для американцев все, что не про США, это второй и третий сорт.
Как отнеслись сторонники Байдена к трагедии в Кабуле? Выпустили майки с надписью "Кабульский клуб любителей прыжков с парашютом". Это про выпавших из самолета афганцев.
Президент подчеркнет: Афганистан - жесткий, но ясный пример - нужно давать отпор всем: от беглой оппозиции до их кураторов по ту сторону Атлантики.
Как не верить в бумеранг: август-2020 - прибалтийские соседи пишут, что "в Беларуси протестуют за свободу". А ровно год спустя риторика поменялась, свои протестующие - это анархисты и марионетки Минска и Кремля.
Неспокойные соседи Беларуси
Про литовский цирк дю Солей на границе и вовсе стыдно вспоминать. Да, с официальным Вильнюсом и Ригой без счетчика Гейгера лучше не садиться за стол переговоров. Да нам и не надо, уверен Александр Лукашенко. Главное - у себя сохранить спокойствие. Ведь Беларусь - ключ от региона. Ключ, который пытаются переломить.
А. Лукашенко: Сегодня общественно-политическая ситуация стабилизировалась, но остается непростой
Перечень тем, затронутых Александром Лукашенко на вручении госнаград, огромен, но как нисиловикам понимать всю важность ситуации. Они не ищут славы и публичности, но государство всегда поддержит своих стражей.
Всего 28 награжденцев из КГБ, МВД, Госпогранкомитета. Лица многих не можем показывать, да и само мероприятие в протоколе значится как проходящее "в одном из объектов Комитета государственной безопасности". В стране должна быть безопасность. Потребовал Президент и… перемен.
Президент: Нужны движение вперед, перемены, но законные
Смене поколений во власти быть. Новой Конституции тоже. Лишь бы молодые не подвели.
В целом работа над Конституцией продолжается. И Президент здесь один из экспертов, со своим мнением, размышлениями. Каким будет окончательный вариант предложенной Конституции и в целом политической системы, пока не знает никто. Но наверняка скоро увидим.
Возвращаясь к прошлому. Особенно болезненным для белорусов стал вопрос предательства. Те, кто долгие годы был за страну, резко начали в 2020 году кричать: "Мосты, почта, телеграф" и призывать захватывать правительственные здания. Били информационно и по силовикам, мол, "переходите на сторону Светы, Лукашенко вас бросит". Ответ первого.
Госнаграды силовикам - не просто мероприятие, а своеобразная расстановка фигур на шахматной доске. Минск избирает шахматную тактику "мельница" - крепкая защита, из которой очень быстро можно выйти в атаку. А там шах и мат противнику.
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