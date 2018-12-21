Александр Лукашенко вручил государственные награды выдающимся белорусам

К медалям, орденам и званиям представлены 42 человека. Люди культуры, науки, журналисты - словом, те, кто многие годы предан своему делу и добился значительных результатов. Для гостей организовали экскурсию по Дворцу Независимости. Символично, ведь именно такие люди вносят неоценимый вклад в развитие суверенной и независимой Беларуси. Для сегодняшних триумфаторов такое внимание и, конечно, сами награды - лучший стимул для дальнейших творческих и научных побед.