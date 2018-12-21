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Александр Лукашенко вручил государственные награды выдающимся белорусам
Президент Александр Лукашенко сегодня вручил государственные награды выдающимся белорусам.
К медалям, орденам и званиям представлены 42 человека. Люди культуры, науки, журналисты - словом, те, кто многие годы предан своему делу и добился значительных результатов. Для гостей организовали экскурсию по Дворцу Независимости. Символично, ведь именно такие люди вносят неоценимый вклад в развитие суверенной и независимой Беларуси. Для сегодняшних триумфаторов такое внимание и, конечно, сами награды - лучший стимул для дальнейших творческих и научных побед.
Знаменитая прима театра Янки Купалы Зоя Белохвостик стала народной артисткой Беларуси, орден "За личное мужество" получил Николай Мочанский. Во время полета на Ми-2 загорелся двигатель, и Николай Петрович посадил горящий вертолет, уведя его от жилых домов. А ректор Аграрно-технического университета Иван Шило теперь заслуженный деятель науки.
Особые слова поздравления и в адрес сотрудников БелТА. Главному новостному порталу страны в этом году исполнилось сто лет. Орден Почета получила ведущий редактор Алина Шрубок, а медаль "За трудовые заслуги" - заместитель гендиректора Марта Чвей.
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