Александр Лукашенко вручил ордена Матери и погоны высшему офицерскому составу

В торжественной и праздничной атмосфере чествовали тех, кто посвятил себя детям, тех, кто добился высот в карьере, и тех, кто отличился своим мужеством - спас жизни других. В зале почти четыре десятка человек. Среди них многодетные мамы, учителя, спасатели, ученые, домохозяйки, люди культуры и искусства. Большинство приглашенных во Дворце Независимости впервые. А потому до начала торжественной части по традиции - экскурсия для гостей. Теплые слова Глава государства адресовал всем участникам торжественной церемонии. Обращаясь к присутствующим в зале, Александр Лукашенко отметил: в таких преданных стране, семье и своему делу людях сила нашего народа и государства. Поводом для встречи стали сразу два праздника: День защитников Отечества и Международный женский день.

