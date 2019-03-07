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Александр Лукашенко вручил ордена Матери и погоны высшему офицерскому составу
Президент Беларуси сегодня вручил госнаграды многодетным матерям и заслуженным деятелям различных сфер, а также генеральские погоны высшему офицерскому составу. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости.
В торжественной и праздничной атмосфере чествовали тех, кто посвятил себя детям, тех, кто добился высот в карьере, и тех, кто отличился своим мужеством - спас жизни других. В зале почти четыре десятка человек. Среди них многодетные мамы, учителя, спасатели, ученые, домохозяйки, люди культуры и искусства. Большинство приглашенных во Дворце Независимости впервые. А потому до начала торжественной части по традиции - экскурсия для гостей. Теплые слова Глава государства адресовал всем участникам торжественной церемонии. Обращаясь к присутствующим в зале, Александр Лукашенко отметил: в таких преданных стране, семье и своему делу людях сила нашего народа и государства. Поводом для встречи стали сразу два праздника: День защитников Отечества и Международный женский день.
Награждать прекрасных дам совместно с их мужественными защитниками - это тоже добрая традиция. Орден Матери и офицерские погоны из рук Главы государства - предмет особой гордости для каждого. Также сегодня медалями отметили профессиональные достижения. Были присвоены и очередные воинские и милицейские звания, отмечен труд работников таможенной службы и юстиции. Ну, а после торжественной части всех гостей традиционно ждал прием от имени Главы государства.
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