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Александр Лукашенко вручил первые паспорта лучшим школьникам страны
Паспорта юным белорусам вручили сегодня во Дворце Независимости. Символично - церемония состоялась в преддверии важной даты в летописи независимости нашей страны: 15 марта Беларусь отметит День Конституции.
По традиции лучшие из лучших, а это 25 школьников из разных регионов, документы и книгу "Я - гражданин Республики Беларусь" получили из рук гаранта Конституции - Главы государства. Каждый из них уже добился успехов в учебе, спорте, общественной жизни школы и города. Однако самые большие победы еще впереди, заметил Александр Лукашенко. Будущее страны зависит именно от молодого поколения, а наилучший результат приносит работа в тандеме, когда государство дает возможности, а ребята демонстрируют целеустремленность и трудолюбие.
Экскурсия для юных белорусов
Дворец Независимости, где состоялась церемония вручения, - символ белорусской государственности. Сегодня у юных гостей была возможность не только узнать историю строительства объекта, но и побывать в залах, где решались и вопросы мирового значения. Ребята убедились: целеустремленность и трудолюбие могут снять любые барьеры на жизненном пути.
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