Александр Лукашенко вручил первые паспорта лучшим школьникам страны

Паспорта юным белорусам вручили сегодня во Дворце Независимости. Символично - церемония состоялась в преддверии важной даты в летописи независимости нашей страны: 15 марта Беларусь отметит День Конституции.



По традиции лучшие из лучших, а это 25 школьников из разных регионов, документы и книгу "Я - гражданин Республики Беларусь" получили из рук гаранта Конституции - Главы государства. Каждый из них уже добился успехов в учебе, спорте, общественной жизни школы и города. Однако самые большие победы еще впереди, заметил Александр Лукашенко. Будущее страны зависит именно от молодого поколения, а наилучший результат приносит работа в тандеме, когда государство дает возможности, а ребята демонстрируют целеустремленность и трудолюбие.





