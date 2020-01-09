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Александр Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение"
Александр Лукашенко сегодня вручил премии "За духовное возрождение", специальные премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп". Церемония состоялась во Дворце Республики.
Глава государства отметил, что вручение премии "За духовное возрождение" - это отличная традиция, которая придает рождественским праздникам особенный смысл. "Этот вечер мы посвящаем нашим соотечественникам - тем, кто сохраняет и обогащает национальную культуру Беларуси, каждый год удивляет нас невероятными достижениями", - сказал Президент.
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