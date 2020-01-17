Александр Лукашенко вручил выдающимся белорусам госнаграды за талант и труд

получилась особенной и запоминающейся. Обращаясь к гостям, наш Президент говорил о том, что деятельность таких талантливых и неравнодушных к своему делу людей вдохновляет на новые свершения.

Признание заслуг на государственном уровне - это, конечно, высокое доверие. Атмосфера этого дня и первые эмоции награжденных - у

Натальи Бреус.

Удостоены госнаград за труд и талант

Еще до начала торжественной части небольшая экскурсия по Дворцу Независимости для гостей церемонии. Возможность проникнуться атмосферой и настроением. Здесь все сделано белорусами. Каждый зал - отдельный сюжет, каждое фото - событие, которое повлияло на ход истории страны. Здесь подумалось, ведь все это строили своими руками все вместе.

Ольга Вронская в кулуарах признается: когда услышала о присуждении звания заслуженной, расплакалась. За два десятка лет Молодежный театр эстрады стал домом для артистки и педагога. Все на глазах, как никто понимает, что силы на культуру, восстановление объектов сферы были потрачены не зря.

Люди искусства, ученые, спортсмены, педагоги, военные. Все настоящие асы в профессии! Александр Лукашенко так и сказал: работа таких талантливых и неравнодушных к своему делу людей вдохновляет всех нас на новые свершения.

Спасибо ученым звучит от Президента за то, что они, занимаясь исследованиями, делают вклад в технологическую основу Беларуси. Люди искусства создают то, что называют культурным достоянием и золотым фондом страны. Атлеты своими победами на международных состязаниях позволяют испытывать нам неимоверное чувство гордости. Труд педагогов важен для воспитания молодого поколения. Служба людей в погонах позволяет нам с вами чувствовать себя спокойно и безопасно в стране. Все это они делают изо дня в день! Трудно? Конечно! Быть лидером в своей сфере - большая ответственность.