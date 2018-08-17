Александр Лукашенко: Все кандидаты на должности в правительстве пройдут процедуру обсуждения и антикоррупционный фильтр

Все кандидаты на должности в правительстве пройдут процедуру обсуждения и антикоррупционный фильтр. Об этом заявил сегодня Президент, отметив, что затягивать с кадровыми решениями нельзя. В эти минуты во Дворце Независимости продолжается совещание, на котором Главе государства докладывают о предложениях по кадровым назначениям в правительстве, а также по замене иных должностных лиц. Сделать это Президент поручил сразу после резонансного совещания в Орше из-за неэффективной работы по развитию региона. Александр Лукашенко подчеркнул, что смена обладателей министерских портфелей и полномочий не должна ухудшить положение в экономике и управляемость в отдельных секторах и регионах.