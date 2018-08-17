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Александр Лукашенко: Все кандидаты на должности в правительстве пройдут процедуру обсуждения и антикоррупционный фильтр
Все кандидаты на должности в правительстве пройдут процедуру обсуждения и антикоррупционный фильтр. Об этом заявил сегодня Президент, отметив, что затягивать с кадровыми решениями нельзя. В эти минуты во Дворце Независимости продолжается совещание, на котором Главе государства докладывают о предложениях по кадровым назначениям в правительстве, а также по замене иных должностных лиц. Сделать это Президент поручил сразу после резонансного совещания в Орше из-за неэффективной работы по развитию региона. Александр Лукашенко подчеркнул, что смена обладателей министерских портфелей и полномочий не должна ухудшить положение в экономике и управляемость в отдельных секторах и регионах.
Также Президент сделал акцент на публичной дискуссии вокруг отставок в правительстве. Лидер пообещал отреагировать на риторику отдельных СМИ, включая интернет-платформы. Все подробности в наших следующих выпусках.
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