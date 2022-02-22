Александр Лукашенко: Всенародная память о годах Великой Отечественной войны должна остудить отдельных мировых политиков

Всенародная память о годах Великой Отечественной войны должна остудить отдельных мировых политиков. Об этом заявил Президент Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград и знамени прокуратуры Беларуси. Александр Лукашенко отметил: цена нашего суверенитета высока. Страна смотрит вперед уверенно и не стесняется своего прошлого. Особенно это касается периода военных лет: Генпрокуратура продолжает расследование фактов геноцида белорусского народа.

Особенно символично, что госнаграды Президент вручил в символе белорусской государственности - в Музее истории Великой Отечественной войны. Так, за многолетнюю работу ряд сотрудников прокуратуры получили медали "За трудовые заслуги", ордена "За службу Родине" удостоен генеральный прокурор Андрей Швед и Владимир Клишин - прокурор из Гродно. Также объявлена ряду сотрудников ведомства и благодарность от Президента Беларуси.