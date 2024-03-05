Александр Лукашенко встречается с активом Белорусского союза женщин

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 марта проводит встречу с активом Белорусского союза женщин, пишет БЕЛТА.



В мероприятии участвуют более полутысячи представительниц объединения со всех регионов страны.



"Я готов к отрытому, честному разговору. Это не просто заявление. Вы знаете нашу систему власти: если мы о чем-то договоримся, то это обязательно будет реализовано в нашей стране. Поэтому наша сегодняшняя встреча, возможно, по каким-то вопросам будет определяющей", - подчеркнул Президент.



Александр Лукашенко признался, что первые минуты встречи его сконфузили: "Я, конечно, понимаю, что женщины ко мне хорошо относятся, потому что я ваш самый ярый сторонник и человек далеко не идеальный, но исключительно преданный женщине. Считаю, что наша природа ничего более совершенного не создала, чем женщину. Это мое твердое убеждение".



Глава государства отметил, что на протяжении долгих лет в Беларуси сохраняется добрая традиция поздравлять "самых сильных, мужественных, красивых и надежных, наших любимых" женщин в первые дни весны.



"Праздник 8 Марта стал для нас поистине всенародным. Это не только возможность поздравить, поблагодарить женщин за понимание, за вашу преданность, доброту, чуткость. Это еще один повод задуматься об их роли в обществе, ответить на вопросы, все ли мы сделали, чтобы наши матери, жены, сестры, дочери были счастливы, и что еще надо сделать, чтобы наша Беларусь была краше и могла соответствовать красоте наших женщин, - заявилАлександр Лукашенко. - Еще один тезис: красивее белорусских женщин нет в мире. Это мое твердое по жизни убеждение".



Глава государства рассказал, чтопринял приглашение Белорусского союза женщин, чтобыпоговорить на эти важныетемы в канун 8 Марта. "Именно вы, присутствующиев этом зале, и еще 170 тысяч актива союза особенно остро чувствуете ответственность за судьбу своей страны, переживаете за ее будущее. Это неоспоримо, вы здесь на первом месте.Вы и только вы впереди, в авангарде этого патриотического движения. Именно вы любите так свою страну, Родину как никто другой. Этому есть соответствующее обоснование. Нашебудущее, любой страны- в молодежи идетях. Поэтому вы хотите, чтобы у нас было тихо, спокойно и наша страны процветала. Будущее государства -это будущее наших деток.Поэтому так важен ваш женский взгляд на развитие общества", - подчеркнул Президент.