Александр Лукашенко встречается с руководством крупнейших государственных СМИ

Информационный суверенитет как атрибут и право государства, фактор безопасности и шанс не утонуть в бурлящем мире фейков, манипуляций и постправды. Эти и другие темы сегодня в центре внимания Президента. Во Дворце Независимости собрались руководители основных госигроков на медиарынке. Обсуждается политическая тактика и стратегия государства с позиции сегодняшнего момента, когда без медиа публичная политика не работает. А также ключевые или, как назвал Президент, житейские проблемы редакций.







Отметим, что предтечей разговора стало обновление руководства основных государственных СМИ два года назад, принятие концепции инфобезопасности (ей нет еще и года), а также большие медиасобытия с участием Президента. На них регулярно, в том числе с подачи самих журналистов, поднималась проблематика борьбы за объективность и национальные интересы в медийном поле. Острую тональность разговора с первых же минут задал сам Глава государства.

