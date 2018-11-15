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Александр Лукашенко встретился c председателем Палаты представителей Египта
Арабский мир - еще одно из важнейших направлений внешней политики Беларуси. Во Дворце Независимости сегодня также обсудили вопросы расширения белорусско-египетского взаимодействия. Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Палаты представителей Египта. Сенатор - один из инициаторов создания групп дружбы в парламентах двух стран. Однако цель визита египетской делегации выходит далеко за рамки межпарламентского сотрудничества. Подтверждение тому 5-дневная программа пребывания - посещение экономических и научных предприятий страны с выходом на конкретные договоренности. Ведомства обеих стран сейчас будут работать в особенно тесной связке - на первую половину года запланирован визит президента Египта в Беларусь. Все подробности прямо сейчас у Илоны Красутской.
Каждая встреча во Дворце Независимости сегодня так или иначе касалась погоды. Все же Сибирь и Египет - такие контрастные по температурным режимам регионы. Наша съемочная группа освещала визит Президента Беларуси в Египет, присутствовала на многих переговорах. А как сегодня стало известно, ответный - египетского лидера - запланирован на первую половину следующего года. Точная дата пока не называется, но не исключено, что исполнится мечта египетского президента. В интервью он не раз заявлял, что мечтает увидеть снег.
С этого момента в активную работу включаются все ведомства. Можно сказать, начало положено. В эти дни в Минске - глава парламента Египта.
Несмотря на то, что это первый визит в истории по линии межпарламентских контактов, Александр Лукашенко и Али Абдель Аль Сайед видятся не впервой - проводили переговоры во время визита белорусского лидера в Египет. Вместе с партнерами арабское государство старается наверстать упущенное за время военных конфликтов, экономического и политического кризиса. Учитывая этот факт, страна вносит свою лепту в разрешение региональных проблем.
Сегодня стороны обсудили актуальные вопросы расширения двустороннего взаимодействия с опорой на договоренности, достигнутые двумя президентами.
Тогда - на переговорах в Каире - лидеры договорились: сотрудничество необходимо сделать более полновесным и результативным. Президенты подписали десяток документов. Среди них - о сотрудничестве в области правовой помощи, сельского хозяйства и науки.
По поручению лидеров разработана и дорожная карта развития всестороннего взаимодействия с акцентом на торгово-экономическое. За январь-сентябрь цифра взаимной торговли приблизилась к 80 миллионам долларов, но, как отмечают эксперты, к концу года превысит сотню.
После революционных событий, политического хаоса современный Египет стремится диверсифицировать внешнюю политику с большей опорой на своих и, как заявляют сами египтяне, проверенных друзей. К такому числу относят Беларусь. Этой дружбе - белорусско-египетской дипломатии - более четверти века.
Арабское государство для нас не только важнейший партнер в Северной Африке, но и опорная точка на всем континенте. Многие проекты удалось реализовать достаточно быстро именно благодаря дружбе двух президентов.
С конвейеров в Каире сходят белорусские тракторы и грузовики. Действует сборочное производство МАЗ и МТЗ. На рынке также представлена продукция "Амкодора", Гомсельмаша. Эти бренды, а также Белкоммунмаш, "Атлант" и ММЗ планируют открыть свои производства в Египте.
Дальнейшее экономическое партнерство сегодня обсуждали сенаторы двух стран. Беларусь предлагает Египту активнее развивать промкооперацию и сотрудничать в сфере инноваций. К тому же, сегодня укреплен межпарламентский диалог - подписано соглашение о сотрудничестве.
Визит парламентской делегации пятидневный. Гости отправятся в Жодино на БелАЗ. История поставок нашей карьерной техники в Египет началась еще в 60-е. БелАЗы нужны на разработке месторождений полезных ископаемых (глины, гранита, мрамора).
Парламентарии также посетят Академию наук - ознакомятся с производством беспилотников. А новые инфоповоды по линии двустороннего сотрудничества будут звучать очень активно, и не только в связи с визитом египетского лидера в Беларусь. Власти арабского государства видят большой потенциал в установлении связей с "евразийской пятеркой". Первый раунд переговоров о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Египтом может стартовать уже до конца этого года.
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