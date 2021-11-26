Александр Лукашенко: Беларусь не будет играть и делать политику на судьбах беженцев

Наша задача - помочь людям, попавшим в беду. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко. Президент Беларуси приехал в логистический центр рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Глава государства открыто говорил с людьми, которые застряли у польского кордона. Беларусь оказала беженцам всю возможную гуманитарную помощь, предоставила транспортно-логистический центр.



Сразу по прибытии Александр Лукашенко прошел туда посмотреть, как обустроен быт людей. Вот как встретили Президента - с благодарностью.



Отметим, для беженцев созданы необходимые бытовые условия, чтобы они могли обогреться, нормально переночевать, питаться. В центре внимания главы государства были в том числе и вопросы пожарной безопасности. Ранее Президент поручил контроль этого вопроса главе МЧС и губернатору Гродненской области. Президент пообщался в центре с людьми.У одной из женщин пятеро членов семьи пропали без вести. Взятьих данные и срочно по всем каналам запросить информацию -требует глава государства.



Обращаясь к людям, Президент сказал просто: Беларусь не будет играть и делать политику на судьбах беженцев.



Глава государства также отметил, что из Беларуси было эвакуировано на родину около тысячи мигрантов. И особо подчеркнул, что Минск не будет насильно возвращать людей домой, если они этого не хотят.





Беженцы поблагодарили Лукашенко за поддержку

Аплодисменты от благодарных людей звучали несколько раз за время общения с главой государства. Александр Лукашенко обратился к народу Германии: "Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи. Заберите этих людей к себе. Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это все поляки".

Президент также призвал польский народ образумить своих политиков и пропустить беженцев в Германию: "Очевидно, что власти Польши устроили бойню на границе, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем".

Президент пообещал сделать все возможное, чтобы помочь людям

Со своей стороны глава государства пообещал сделать все возможное, чтобы помочь людям. В завершение выступления Президент предложил беженцам задать вопросы. Специально к мероприятию подготовили открытые микрофоны для всех желающих. Люди благодарили Александра Лукашенко за все хорошее, главным образом за то, что им предоставили транспортно-логистический центр, где есть стены и крыша над головой. Люди прекрасно понимают, что западные, европейские страны приложили руку к тому, что происходит в родных для беженцев странах. Глава государства внимательно выслушал людей, а также предложил списком передать все вопросы и пожелания.

После общения с беженцами Президент ответил на вопросы журналистов.

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