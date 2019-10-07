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Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Грузии
Минск и Тбилиси создали прочный фундамент для развития отношений. Об этом сегодня шла речь на встрече Александра Лукашенко с Георгием Маргвелашвили.
Он занимал президентский пост в Грузии с 2013 по 2018 год. Этот период был продуктивным для межгосударственного диалога - наши страны смогли заметно продвинуть сотрудничество. Известно, что Георгий Маргвелашвили примет участие в форуме "Минский диалог", где обсуждаются вызовы для европейской безопасности. Между политиками сложились доверительные и дружеские отношения. Поэтому встреча во Дворце Независимости получилась по-настоящему теплой.
Беларусь - Грузия: сотрудничество и перспективы
Сегодня на белорусском рынке действуют 17 предприятий с грузинским капиталом, в свою очередь в Закавказье работает 20 наших представительств, дочерних предприятий и дистрибьюторов белорусских компаний. Амбициозной планки в 200 миллионов долларов товарооборота пока не удалось достичь. Но над этим работают. Наращивают промышленную кооперацию. Так, в этом году в Тбилиси с конвейера уже сошли первые белорусские лифты. Что актуально для страны - замены или модернизации требуют 25 тысяч единиц лифтового оборудования. Весной в Батуми начали выпускать тракторы малой мощности. Буквально с начала следующего года на дорогах города будут курсировать электробусы Белкоммунмаша. Белорусская компания выиграла тендер на поставку машин. Намерены углубить партнерство и в фармацевтике. С удовольствием покупают в Грузии и белорусские продукты.
Георгий Маргвелашвили станет гостем форума "Минский диалог", где обсуждаются вызовы глобальной безопасности. В условиях нестабильности в регионе и мире идеи Беларуси по налаживанию диалога приобретают особое значение.
Грузинский гость высоко оценил международные инициативы Беларуси. Такой открытый и конструктивный подход официального Минска сегодня как никогда востребован.
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