Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Грузии

Минск и Тбилиси создали прочный фундамент для развития отношений. Об этом сегодня шла речь на встрече Александра Лукашенко с Георгием Маргвелашвили. Он занимал президентский пост в Грузии с 2013 по 2018 год. Этот период был продуктивным для межгосударственного диалога - наши страны смогли заметно продвинуть сотрудничество. Известно, что Георгий Маргвелашвили примет участие в форуме "Минский диалог" , где обсуждаются вызовы для европейской безопасности. Между политиками сложились доверительные и дружеские отношения. Поэтому встреча во Дворце Независимости получилась по-настоящему теплой.

Сегодня на белорусском рынке действуют 17 предприятий с грузинским капиталом, в свою очередь в Закавказье работает 20 наших представительств, дочерних предприятий и дистрибьюторов белорусских компаний. Амбициозной планки в 200 миллионов долларов товарооборота пока не удалось достичь. Но над этим работают. Наращивают промышленную кооперацию. Так, в этом году в Тбилиси с конвейера уже сошли первые белорусские лифты. Что актуально для страны - замены или модернизации требуют 25 тысяч единиц лифтового оборудования. Весной в Батуми начали выпускать тракторы малой мощности. Буквально с начала следующего года на дорогах города будут курсировать электробусы Белкоммунмаша. Белорусская компания выиграла тендер на поставку машин. Намерены углубить партнерство и в фармацевтике. С удовольствием покупают в Грузии и белорусские продукты.