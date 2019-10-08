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Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Хорватии Степаном Месичем
В Минске продолжает работу международная конференция "Европейская безопасность: отойти от края пропасти". В ней сегодня принял участие и Президент Беларуси. По мнению Александра Лукашенко, градус недоверия и конфронтации между востоком и западом уже достиг предела. Но главной для европейского региона горячей точкой остается восток Украины. Война на Донбассе унесла жизни более 10 тысяч человек, и сейчас конфликт пытаются использовать в своих подковерных играх различные политсилы и даже государства. Позиция же Беларуси продиктована самой жизнью, отметил Президент и привел в пример ситуацию с беженцами.
В эти минуты конференция продолжается, в работе форума принимают участие сотни экспертов более чем из 60 государств, в том числе и самые высокопоставленные гости. Сегодня же Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Хорватии Степаном Месичем. Политики обсудили исторические моменты развития стран Балканского полуострова и вопросы, связанные с укреплением безопасности.
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