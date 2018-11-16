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Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Латвии

Гунтис Улманис находится в Беларуси для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию провозглашения независимости, которое Латвия отмечает 18 ноября. Разговор получился очень искренним и душевным. Политик признался, что всегда с теплотой вспоминает о встречах с белорусским Президентом, не мог упустить возможность пообщаться в этот раз. В беседе гость напомнил, что Президента Беларуси ждут в Риге.

Минск и Ригу еще больше объединит хоккей - в 2021 году две столицы будут принимать мировой чемпионат. К слову, Гунтис Улманис - один из учредителей рижского "Динамо". С белорусским Президентом обсудили самые разные темы, были отмечены тесные контакты между гражданами наших стран.

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