3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Латвии
Гунтис Улманис находится в Беларуси для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию провозглашения независимости, которое Латвия отмечает 18 ноября. Разговор получился очень искренним и душевным. Политик признался, что всегда с теплотой вспоминает о встречах с белорусским Президентом, не мог упустить возможность пообщаться в этот раз. В беседе гость напомнил, что Президента Беларуси ждут в Риге.
Минск и Ригу еще больше объединит хоккей - в 2021 году две столицы будут принимать мировой чемпионат. К слову, Гунтис Улманис - один из учредителей рижского "Динамо". С белорусским Президентом обсудили самые разные темы, были отмечены тесные контакты между гражданами наших стран.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов