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Александр Лукашенко встретился с главами конституционных судов
Минск на неделе стал площадкой, где обсуждали совершенствование конституционного права в контексте мировой системы. Большая конференция собрала представителей десятка государств Европы и Азии, среди них Россия, Чехия, Казахстан, Латвия, Азербайджан. Высокие гости смогли обсудить без купюр не только настоящее нашей государственности, но и ее непростую историю. Разобраться, какая Беларусь на самом деле (а не по рассказам в Интернете) и, главное, понять, почему мы идем именно по такому пути. Во Дворце Независимости с главами конституционных судов встретился Александр Лукашенко. Президент анонсирует, в стране активно работают над обновлением Основного Закона. Взгляд со стороны ему очень интересен, но Глава государства подчеркивает, копировать чужой опыт и чужой законотворческий путь напрямую - не в нашем стиле.
Основной Закон должен отвечать потребностям своего народа
Ситуация сегодня и ситуация 25 лет назад (когда и писалась наша Конституция) - это совершенно разные потребности белорусов. Четверть века назад ситуация требовала определенных решительных, и часто непростых решений. Демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в других странах, заявил Александр Лукашенко. В основе нашей Конституции - опыт стран с серьезной правовой историей: Франции, Германии, США. Однако сегодня эти государства переживают политические кризисы, которые вызваны, в том числе и неповоротливостью закона. Беларусь не может себе позволить неоправданный риск, оттого каждый шаг выверенный. Опора на понимание собственного исторического опыта с нашим подходом к порядку, миру и стабильности. Какие именно изменения претерпит Основной Закон Беларуси, пока говорить рано. Предложениями по корректировке документа занимаются судьи Конституционного суда нашей страны, в том числе в партнерстве со своими международными коллегами. Неизменными в законе останутся высшие ценности: человек, его права и свободы. А вместе с ними - возможность жить в свободной и независимой Беларуси.
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