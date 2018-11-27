Александр Лукашенко встретился с главами правительств государств - участников ЕАЭС

Работу по устранению препятствий на рынке ЕАЭС надо активизировать. Торговые барьеры и изъятия остаются в центре внимания интеграции. О конкретных болевых точках, которые тормозят развитие, не раз говорил и Президент. Вот и сегодня на встрече с главами правительств государств - участников Евразийского экономического союза Александр Лукашенко уделил отдельное внимание вопросам общей экономики.

Ключевая задача - создание общих энергетических рынков - спотыкается о несимметричный подход к тарифам на поставки нефти и газа, по-прежнему открыт и вопрос расчета таможенных пошлин. Для всех должны быть равные условия, уверен Президент. А их выполнение - залог роста национальных экономик и весомый шаг к укреплению позиций этой масштабной организации. Которая, кстати, претендует на статус ядра континентальной интеграции. Гармонично вписываясь в китайскую концепцию "Один пояс и один путь" и взвешивая варианты сотрудничества с союзом Европейским. Впрочем, сегодняшний разговор, скорее, подготовка к глобальному итоговому саммиту, который скоро примет Петербург. Основные темы, проблемы и пути решения изучили наши корреспонденты.

Эта встреча премьер-министров ЕАЭС логична и традиционна: предстоит сверить евразийские часы перед саммитом глав государств, а он - уже на следующей неделе в Петербурге. И хотя в 2018-ом Россия - председатель в союзе - встречу глав правительств решили провести в столице Беларуси.

В Минск слетелись представители всех стран "пятерки". Премьера не прислала только Армения. Парламент там распущен (9 декабря назначены выборы), а исполняющий обязанности главы правительства - Пашинян - взял отпуск за свой счет до 5 декабря. Поэтому со вчерашнего дня - врио премьера - 39-летний Арарат Мирзоян.

Дмитрию Медведеву на этом правительственном саммите предстоит быть модератором, все-таки страна-председатель. Но это чуть позже. С утра, под легкий минский снегопад, евразийские премьеры в одном автобусе приезжают во Дворец Независимости.

Уже в холле глава казахстанского правительства обращает внимание на фотовыставку. Кстати, на втором этаже есть снимок, сделанный как раз в Астане. Президенты подписывают договор о ЕАЭС, который начнет действовать с 1 января 2015-го.

С тех пор сделано много, но немало и проблем, о них спрашиваем председателя ЕЭК Тиграна Саркисяна, на днях он подсчитал, что в так называемой "Белой книге" (это что-то вроде плана по решению проблем) 66 барьеров.

Во Дворце Независимости “евразийская пятерка” встречается в зале "нормандской четверки". Прежде чем премьеры приступят к обсуждению насыщенной повестки, а в ней 23 вопроса, приоритеты Беларуси озвучит Александр Лукашенко. Кстати, белорусский лидер заметит, у глав правительств, как и у глав государств, слишком много пунктов повестки, и как бы ни пытались ее сократить, не получается. Вопросы требуют обсуждения.

В общем евразийском доме государства живут уже 4 года, но далеко не все проблемы соседям удается решить. На пути к рынкам товары, услуги, капиталы, рабочая сила - все еще спотыкаются о барьеры. Причем, бывает, препятствия устраняют, а на их месте сооружают новые, как было, например, с изъятиями в сфере госзакупок. Александр Лукашенко призывает еще раз внимательно посмотреть на проблемы и принять общие решения.

Евразийской интеграцией интересуются полсотни стран. Формально договор о зоне свободной торговли есть с Вьетнамом, к такому же формату сейчас идет Иран, на стадии проработки - документы с Индией и Сингапуром, соглашение о сотрудничестве подписано с Китаем, а Молдове предоставлен первый статус наблюдателя. Словом, интерес большой. Но главное сейчас - заработать имидж команды, играющей на одном поле - по правилам, а не на ринге для боев - без.

Общих правил игры на энергетическом рынке ждут и бизнес, и госсектор. Вопрос цены на топливные ресурсы - ключевой в любом производстве. Это в конечном счете сказывается на ценнике товара. Да, путь к общим энергорынкам непростой и долгий, рассчитан до 2025 года, но Александр Лукашенко призывает шаги к решению проблем делать уже сегодня в Минске.

Еще один важный вопрос, который требует общего справедливого решения, - это распределение средств, полученных от ввозных таможенных пошлин. В разных пропорциях, и это логично, они пополняют бюджеты каждой из стран «пятерки». Но сами методы подсчета вызывают вопросы.

После присоединения Кыргызстана к ЕАЭС стороны так и не смогли договориться по нормативам из-за того, что нужные статистические данные по Кыргызстану отсутствовали. Поэтому на саммите в Сочи лидеры условились временно продлить действующие объемы.

Предложение Беларуси - пересматривать распределение сумм ввозных пошлин между бюджетами стран "пятерки" каждые три года, учитывая, кто и сколько импортирует на территорию ЕАЭС извне. Это было бы справедливо, ведь с момента предыдущих расчетов прошло слишком много времени. Впрочем, под современные реалии должна подстраиваться и сама интеграция. Мировая экономика диктует цифровую трансформацию. На этом пути сейчас и ЕАЭС. Цифровая повестка - первоочередная тема встречи.