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Александр Лукашенко встретился с главой коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем
Будущее евразийской интеграции, устранение барьеров в объединении и повестка предстоящего саммита в Минске под председательством Беларуси. Какой в идеале должна быть реальная экономическая интеграция в Союзе - об этом накануне говорили Александр Лукашенко и глава коллегии Евразийской экономической комиссии. Михаил Мясникович занял этот пост 1 февраля. Это назначение совпало с годом председательства Беларуси в Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС по-прежнему полно разногласий, на сегодняшний день это 66 препятствий - изъятий, ограничений и барьеров. Так называемых базовых свобод в Союзе, а это безбарьерное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала, до сих пор нет. Т.е. нет равных условий для компаний, предприятий и людей. Основную причину, почему до сих пор не удалось договориться по многим вопросам, наш Президент видит в явной пассивности и даже безразличии стран - участников ЕАЭС.
Беларусь предложит свой вариант стратегии евразийской интеграции до 2025 года
19 мая в Минске состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС. В это время планируют подписать стратегию экономической интеграции до 2025 года. Официальный Минск предложит свой вариант - за реальную интеграцию. Ускорение создания единых рынков, общая политика в сферах промышленности, АПК, энергетики, транспорта. А еще усиление наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии. Это лишь часть инициатив, которые Беларусь будет настойчиво продвигать в год своего председательства.
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