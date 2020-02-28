Александр Лукашенко встретился с главой коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем

Будущее евразийской интеграции, устранение барьеров в объединении и повестка предстоящего саммита в Минске под председательством Беларуси. Какой в идеале должна быть реальная экономическая интеграция в Союзе - об этом накануне говорили Александр Лукашенко и глава коллегии Евразийской экономической комиссии. Михаил Мясникович занял этот пост 1 февраля. Это назначение совпало с годом председательства Беларуси в Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС по-прежнему полно разногласий, на сегодняшний день это 66 препятствий - изъятий, ограничений и барьеров. Так называемых базовых свобод в Союзе, а это безбарьерное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала, до сих пор нет. Т.е. нет равных условий для компаний, предприятий и людей. Основную причину, почему до сих пор не удалось договориться по многим вопросам, наш Президент видит в явной пассивности и даже безразличии стран - участников ЕАЭС.

