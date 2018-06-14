Александр Лукашенко встретился с главой сената Узбекистана

В графике белорусского лидера продолжается серия интернациональных встреч. Буквально накануне в Минске с визитом были ближайшие соседи - секретарь Союзного государства - и географически удаленные партнеры - спикер нижней палаты парламента Индии. А сегодня Александр Лукашенко встретился с главой сената Олий Мажлиса Узбекистана. Так в этом государстве называется верхняя палата парламента. Во Дворце Независимости говорили о переменах в среднеазиатском государстве и о том, как они повлияли на двусторонние отношения. Беларусь и Узбекистан активно переходят от простой торговли к промышленной кооперации - открыты два сборочных предприятия брендов "Амкодор" и Бобруйскагромаш. Это инициатива глав государств. Чаще Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев встречаются на полях международных саммитов. Но уже в ближайшее время, чтобы укрепить взаимодействие по всем направлениям, лидеры намерены обстоятельно поговорить лично. Визит Главы белорусского государства в Узбекистан запланирован на сентябрь. О новых проектах и договоренностях в преддверии встреч на высшем уровне - Илона Красутская.

Узбекистан. Первые ассоциации - это древняя архитектура, города, утопающие в зелени, и непременная жара. Столица Ташкент уже давно стала понятием нарицательным, даже сегодня там плюс 35. Теплый климат позволяет выращивать на этих землях абсолютно все и выгодно продавать на внешних рынках. Основа - конечно, хлопок, фрукты и овощи. Но если еще четверть века назад эту республику можно было назвать аграрной (доля сельского хозяйства в ВВП в начале 90-х была 37 процентов), то сегодня почти столько же занимает промышленность.

Недра богаты золотом - по его запасам Узбекистан на четвертом месте в мире, по добыче природного газа – 11-е на планете. Развивают черную и цветную металлургию, активно строят железные дороги. На всех этих объектах не обойтись без надежной техники. Ставку сделали на белорусских партнеров. Если еще 5 лет назад дорожную, строительную, коммунальную технику бренда "Амкодор" здесь просто продавали, то полтора года назад начали собирать совместно.

Завести двигатель кооперации с новой силой - решение президентов. Чаще, конечно, Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев встречаются на полях различных саммитов. Буквально на прошлой неделе лидеры виделись в Китае на мероприятиях в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

В Узбекистане Глава белорусского государства был пару лет назад, повод скорбный - умер первый президент этой страны Ислам Каримов. С тех пор руководит Узбекистаном экс-премьер Шавкат Мирзиёев. Чтобы значительно углубить взаимодействие по всем направлениям, главы государств намерены обстоятельно поговорить лично. Кстати, официальный визит белорусского лидера в Узбекистан запланирован на этот год.

Чем еще Минск и Ташкент могут быть полезны друг другу - сегодня этот разговор продолжился с председателем верхней палаты парламента Узбекистана. Разработка, принятие законопроектов - далеко не единственные полномочия парламентариев. Где-то выполняют функции посла, отвечают за экспорт, продвигают экономику. Об интересе к нашей стране говорит и насыщенная программа четырехдневного визита.

Олий Мажлис. Так в Узбекистане называется сенат, верхняя палата парламента. Нигматилла Юлдашев возглавляет его уже три с половиной года. По образованию - юрист, работал следователем, прокурором, возглавлял узбекское Министерство юстиции. До встречи с белорусским лидером глава сената успел не только пообщаться с коллегами-парламентариями и премьер-министром, но и побывать в Парке высоких технологий. Сегодня на встрече во Дворце Независимости говорили о переменах, изменениях в самом Узбекистане и его роли на международной арене. Все это влияет и на динамику двусторонних отношений.

Учитывая, что до предстоящей встречи на высшем уровне не так много времени, настоящий Ташкент предстоит не только парламентариям и правительствам двух стран. Активно подключаются и бизнесмены. Недавно во время бизнес-форума заключали совместные контракты в Таджикистане, а сегодня топ-менеджеры вновь встретились в Минске. "Амкодор" и Бобруйскагромаш уже стали первыми брендами, которые открыли свои сборочные производства в Узбекистане. У рекордсмена Книги рекордов Гиннесса - БелАЗа - сверстан новый план поставок до 2023 года включительно. В Узбекистан отправятся две сотни самосвалов. Правда, не настолько тяжелую, но все же хорошую прибавку в последние годы получает и товарооборот - он вырос вдвое. Превысил 130 миллионов долларов. Экспортируем тракторы, сельхозмашины, дорожную и строительную технику.

Об очевидных изменениях в Узбекистане говорят не только политики, журналисты, но и сами местные жители. Страна демонстрирует открытость миру - в прошлом году ее посетили 2,5 миллиона туристов. Налаживаются отношения с соседями, в особенности с Таджикистаном. Руководство страны держит курс на реформирование во всех сферах. Активно строится жилье, инфраструктура.



