Александр Лукашенко встретился с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой

Cимволично, что встреча состоялась в день национального праздника - День России. Стороны обсудили подготовку и повестку предстоящего заседания Высшего госсовета, которое через неделю пройдет в Минске. Участие в нем примут лидеры Беларуси и России. Планируется, что на утверждение президентов будет представлено соглашение о приоритетных направлениях и задачах развития Союзного государства до 2022 года.