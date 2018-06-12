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Александр Лукашенко встретился с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой

Cимволично, что встреча состоялась в день национального праздника - День России. Стороны обсудили подготовку и повестку предстоящего заседания Высшего госсовета, которое через неделю пройдет в Минске. Участие в нем примут лидеры Беларуси и России. Планируется, что на утверждение президентов будет представлено соглашение о приоритетных направлениях и задачах развития Союзного государства до 2022 года.

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