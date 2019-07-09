Александр Лукашенко встретился с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой

От глобального союзного строительства до конкретных проблемных вопросов белорусско-российского сотрудничества. Об этом шла речь на встрече Президента Александра Лукашенко с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. В рамках дискуссий по углублению интеграции между Беларусью и Россией создана совместная межправительственная группа. Она работает над тем, чтобы найти развязки по чувствительным для стран вопросам и выйти на программу действий по наполнению договора о союзном строительстве. Александр Лукашенко констатировал, что пока идет "непонятное торможение". Это при том, что уже на следующей неделе запланирована встреча лидеров Беларуси и России в Санкт-Петербурге.

