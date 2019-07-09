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Александр Лукашенко встретился с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой

От глобального союзного строительства до конкретных проблемных вопросов белорусско-российского сотрудничества. Об этом шла речь на встрече Президента Александра Лукашенко с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. В рамках дискуссий по углублению интеграции между Беларусью и Россией создана совместная межправительственная группа. Она работает над тем, чтобы найти развязки по чувствительным для стран вопросам и выйти на программу действий по наполнению договора о союзном строительстве. Александр Лукашенко констатировал, что пока идет "непонятное торможение". Это при том, что уже на следующей неделе запланирована встреча лидеров Беларуси и России в Санкт-Петербурге.


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Глава нашего государства заметил, что при решении стратегических вопросов важно не забывать о текущих темах двусторонней повестки: от поставок белорусского продовольствия, которое периодически не пускают на российский рынок, до возможности свободного участия в госзакупках, трудностей промышленной кооперации и последствий налогового маневра для Беларуси.

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