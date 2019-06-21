3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Александр Лукашенко встретился с лидерами Боснии и Герцеговины и Молдовы
Сегодня - 21 июня, а это значит, что день, о котором мы так много говорили и будем говорить, настал! Сегодня в столице состоится торжественное открытие ІІ Европейских игр. Это знаковое спортивное событие все мы ждали уже давно, как и тысячи спортсменов и туристов. На стадионе "Динамо" мы увидим и множество гостей самого высокого уровня. В эти минуты Национальный аэропорт принимает рейсы со всего континента. С прибывшими накануне лидерами Боснии и Герцеговины и Молдовы встретился наш Президент.
О чем шла речь во Дворце Независимости, расскажет Ольга Макей. Часть VIP-гостей церемонии открытияІІ Европейских игр, а это лидеры зарубежных государств, в Минск прилетела накануне. Во-первых, чтобы детально обсудить двусторонние отношения с официальным Минском, встретиться с нашим Президентом. А во-вторых, чтобы почувствовать атмосферу спортивного праздника. Сегодня до вечера для этого как раз будет время.
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины в Минске впервые
Во время встречи признался, по белорусам видно: миролюбивые люди. На Балканах это ценят по-особому. Как и единство. Полтора десятилетия назад Югославию буквально разделили на части. И теперь каждая страна строит свою собственную экономику. Боснии и Герцеговине интересен белорусский опыт в ІТ, сельском хозяйстве, машиностроении. Политический кризис совсем недавно пережила и Молдова. Теперь в стране новое правительство. А политическое равновесие - впервые за 27 лет. Впрочем, главный спортивный праздник - Европейские игры - как раз пример того единства, которого так не хватает современному миру.
Сегодня Александр Лукашенко проведет еще ряд двусторонних встреч
Во Дворце Независимости ждут гостей. Конечно, лидеры обсудят политические и экономические отношения между странами. Но очевидно, центральной темой переговоров все же будет спорт
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов