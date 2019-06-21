Александр Лукашенко встретился с лидерами Боснии и Герцеговины и Молдовы

Сегодня - 21 июня, а это значит, что день, о котором мы так много говорили и будем говорить, настал! Сегодня в столице состоится торжественное открытие ІІ Европейских игр. Это знаковое спортивное событие все мы ждали уже давно, как и тысячи спортсменов и туристов. На стадионе "Динамо" мы увидим и множество гостей самого высокого уровня. В эти минуты Национальный аэропорт принимает рейсы со всего континента. С прибывшими накануне лидерами Боснии и Герцеговины и Молдовы встретился наш Президент.





О чем шла речь во Дворце Независимости, расскажет Ольга Макей. Часть VIP-гостей церемонии открытияІІ Европейских игр, а это лидеры зарубежных государств, в Минск прилетела накануне. Во-первых, чтобы детально обсудить двусторонние отношения с официальным Минском, встретиться с нашим Президентом. А во-вторых, чтобы почувствовать атмосферу спортивного праздника. Сегодня до вечера для этого как раз будет время.



Председатель Президиума Боснии и Герцеговины в Минске впервые

Во время встречи признался, по белорусам видно: миролюбивые люди. На Балканах это ценят по-особому. Как и единство. Полтора десятилетия назад Югославию буквально разделили на части. И теперь каждая страна строит свою собственную экономику. Боснии и Герцеговине интересен белорусский опыт в ІТ, сельском хозяйстве, машиностроении. Политический кризис совсем недавно пережила и Молдова. Теперь в стране новое правительство. А политическое равновесие - впервые за 27 лет. Впрочем, главный спортивный праздник - Европейские игры - как раз пример того единства, которого так не хватает современному миру.











Сегодня Александр Лукашенко проведет еще ряд двусторонних встреч