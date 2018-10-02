Александр Лукашенко встретился с министром связи и информатизации

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с министром связи и информатизации. Константин Шульган в августе вошел в новый состав правительства, и это его первый публичный доклад Главе государства. Во Дворце Независимости обсуждался проект Указа "Об управлении использованием радиочастотного спектра". В 2016 году наша страна присоединилась к Конвенции о международной морской организации и взяла на себя обязательства по выдаче всех необходимых документов для обеспечения мореплавания судов.