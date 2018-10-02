3.61 BYN
3.17 BYN
3.45 BYN
Александр Лукашенко встретился с министром связи и информатизации
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с министром связи и информатизации. Константин Шульган в августе вошел в новый состав правительства, и это его первый публичный доклад Главе государства. Во Дворце Независимости обсуждался проект Указа "Об управлении использованием радиочастотного спектра". В 2016 году наша страна присоединилась к Конвенции о международной морской организации и взяла на себя обязательства по выдаче всех необходимых документов для обеспечения мореплавания судов.
Еще одно новшество позволит участникам II Европейских игр, иностранным журналистам и гостям в следующем году временно ввозить и использовать радиостанции без регистрации и оплаты.
Предложено также зафиксировать ставки в белорусских рублях вместо евро при расчете размеров платы за выделение и использование радиочастотного спектра. По итогам встречи Глава государства поддержал предложенный проект указа.