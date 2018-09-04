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Александр Лукашенко встретился с послом Вьетнама Ле Анем, который завершает дипмиссию в Беларуси
С акцентом на экономику прошел и еще один разговор во Дворце Независимости. Глава государства встретился с послом Вьетнама Ле Анем, который завершает дипмиссию в Беларуси. Фундамент двустороннего партнерства прочный. Несмотря на расстояние, отношения близких по духу стран проверены временем. Трижды главы государств обменивались официальными визитами. И все же политические контакты значительно опережают торгово-экономические. Товарооборот за прошлый год составил 135 миллионов долларов. Планка к концу следующего года - в два с половиной раза выше. Такая договоренность была достигнута лидерами двух стран во время официального визита президента Вьетнама в Беларусь. Задача амбициозная. Но совместный потенциал соответствует такому уровню. Перспективные направления - сельское хозяйство, строительство, поставки техники, туризм и сфера образования. О чем договорились сегодня? С подробностями Вероника Бута.
Вьетнам эксперты называют крадущимся тигром Азии. В ближайшие 15-20 лет экономика этой страны, по прогнозам, будет прирастать на 6-7 % в год. Республика готова вплотную подойти к "Большой двадцатке". Поэтому для нашей страны этот партнер весьма перспективный. Да и у нас есть, чем ответить. А потому Беларуси и Вьетнаму нужно активизироваться - в выигрыше будет каждая из сторон. Каким образом выстроить работу, говорили сегодня во Дворце Независимости.
Господин Ле Ань завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. Послом Вьетнама он проработал в Минске три года. Встреча с Главой государства хоть и подразумевала протокольный формат, но разговор вышел за рамки сухих цифр.
Полвека назад отстаивать свою независимость Вьетнаму помогали около двух сотен белорусов. Тот случай, когда расстояние не помеха, чтобы поддержать друзей, и события конца прошлого года: тайфун, сильнейшие за последние десятки лет разрушения. Гуманитарный груз от нашей страны незамедлительно отвез самолет МЧС Беларуси.
Сегодня на встрече с дипломатом Глава государства отметил, наши политические отношения (да и как показывает практика, дружественные) значительно опережают торговые.
Хотя интерес есть. Вьетнам - первый, кто подписал соглашение о свободной торговле с ЕАЭС. А для Минска через Ханой открылись возможности по доступу на рынок АСЕАН. (Это 600 миллионов человек и 2,5 триллиона долларов совокупного ВВП). Сотрудничество на уровне "интеграции интеграций" должно стать стимулом для запуска наших производств в этой азиатской стране. Так, к концу года ожидается, что во Вьетнаме заработает совместная сборка МАЗов. Планируют выпускать до полутора машин в год.
В целом сегодня показатели в торговле между Беларусью и Вьетнамом неплохие. В прошлом году 135 миллионов долларов. В 2016 - 120. Выросли. Плюс показываем и по итогам 6 месяцев 2018. В первую очередь за счет экспорта - продаем калийные удобрения, технику и продукты питания. Закупаем одежду, морепродукты и кофе. Потенциал сотрудничества гораздо выше. Отметка, к которой стремятся страны, - 500 миллионов долларов к концу следующего года.
Такую амбициозную задачу прошлым летом поставили лидеры двух стран во время официального визита президента Вьетнама в Беларусь. Именно такой объем товарооборота соответствует потенциалу двух стран. Встреча, безусловно, придала динамики нашим отношениям. К слову, за четверть века сотрудничества главы государств уже трижды обменялись официальными визитами.
Посол Вьетнама на сегодняшней встрече отметил, что нынешнее руководство его страны и белорусское - из одного поколения. Поэтому найти общий язык и понять друг друга им просто.
Чуть позже, общаясь с журналистами, дипломат скажет: 500 млн долларов - это реально. Но только при активной работе каждой из сторон - в процесс должны влиться и сами компании.
Например, активнее участвовать в аукционах на право строить во Вьетнаме метро или автомагистрали. Сейчас это очень перспективное направление - страна развивается быстрыми темпами.
Действительно, стороны запустили проект по созданию совместного предприятия по переработке белорусского сухого молока и молочной сыворотки. Выделена земля под его строительство. Но пока проект поставили на паузу: решают технические вопросы.
В последние пять лет во Вьетнаме также растет спрос на мясную продукцию - в результате вдвое увеличились поставки говядины, свинины и птицы из-за рубежа. Там есть место и белорусским производителям.
В декабре в Хошимине пройдет торгово-экономическая выставка "Вьетнам Экспо". Участие в ней уже подтвердили почти три десятка белорусских предприятий. Форум называют главной переговорной площадкой Азиатского региона, где заключаются выгодные контракты. Стороны рассчитывают по каждой из позиций сотрудничества (от сельского хозяйства до создания материалов) договориться на этой выставке.
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