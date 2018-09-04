Александр Лукашенко встретился с послом Вьетнама Ле Анем, который завершает дипмиссию в Беларуси

С акцентом на экономику прошел и еще один разговор во Дворце Независимости. Глава государства встретился с послом Вьетнама Ле Анем, который завершает дипмиссию в Беларуси. Фундамент двустороннего партнерства прочный. Несмотря на расстояние, отношения близких по духу стран проверены временем. Трижды главы государств обменивались официальными визитами. И все же политические контакты значительно опережают торгово-экономические. Товарооборот за прошлый год составил 135 миллионов долларов. Планка к концу следующего года - в два с половиной раза выше. Такая договоренность была достигнута лидерами двух стран во время официального визита президента Вьетнама в Беларусь. Задача амбициозная. Но совместный потенциал соответствует такому уровню. Перспективные направления - сельское хозяйство, строительство, поставки техники, туризм и сфера образования. О чем договорились сегодня? С подробностями Вероника Бута.

Вьетнам эксперты называют крадущимся тигром Азии. В ближайшие 15-20 лет экономика этой страны, по прогнозам, будет прирастать на 6-7 % в год. Республика готова вплотную подойти к "Большой двадцатке". Поэтому для нашей страны этот партнер весьма перспективный. Да и у нас есть, чем ответить. А потому Беларуси и Вьетнаму нужно активизироваться - в выигрыше будет каждая из сторон. Каким образом выстроить работу, говорили сегодня во Дворце Независимости.

Господин Ле Ань завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. Послом Вьетнама он проработал в Минске три года. Встреча с Главой государства хоть и подразумевала протокольный формат, но разговор вышел за рамки сухих цифр.

Полвека назад отстаивать свою независимость Вьетнаму помогали около двух сотен белорусов. Тот случай, когда расстояние не помеха, чтобы поддержать друзей, и события конца прошлого года: тайфун, сильнейшие за последние десятки лет разрушения. Гуманитарный груз от нашей страны незамедлительно отвез самолет МЧС Беларуси.

Сегодня на встрече с дипломатом Глава государства отметил, наши политические отношения (да и как показывает практика, дружественные) значительно опережают торговые.

Хотя интерес есть. Вьетнам - первый, кто подписал соглашение о свободной торговле с ЕАЭС. А для Минска через Ханой открылись возможности по доступу на рынок АСЕАН. (Это 600 миллионов человек и 2,5 триллиона долларов совокупного ВВП). Сотрудничество на уровне "интеграции интеграций" должно стать стимулом для запуска наших производств в этой азиатской стране. Так, к концу года ожидается, что во Вьетнаме заработает совместная сборка МАЗов. Планируют выпускать до полутора машин в год.

В целом сегодня показатели в торговле между Беларусью и Вьетнамом неплохие. В прошлом году 135 миллионов долларов. В 2016 - 120. Выросли. Плюс показываем и по итогам 6 месяцев 2018. В первую очередь за счет экспорта - продаем калийные удобрения, технику и продукты питания. Закупаем одежду, морепродукты и кофе. Потенциал сотрудничества гораздо выше. Отметка, к которой стремятся страны, - 500 миллионов долларов к концу следующего года.

Такую амбициозную задачу прошлым летом поставили лидеры двух стран во время официального визита президента Вьетнама в Беларусь. Именно такой объем товарооборота соответствует потенциалу двух стран. Встреча, безусловно, придала динамики нашим отношениям. К слову, за четверть века сотрудничества главы государств уже трижды обменялись официальными визитами.

Посол Вьетнама на сегодняшней встрече отметил, что нынешнее руководство его страны и белорусское - из одного поколения. Поэтому найти общий язык и понять друг друга им просто.

Чуть позже, общаясь с журналистами, дипломат скажет: 500 млн долларов - это реально. Но только при активной работе каждой из сторон - в процесс должны влиться и сами компании.

Например, активнее участвовать в аукционах на право строить во Вьетнаме метро или автомагистрали. Сейчас это очень перспективное направление - страна развивается быстрыми темпами.

Действительно, стороны запустили проект по созданию совместного предприятия по переработке белорусского сухого молока и молочной сыворотки. Выделена земля под его строительство. Но пока проект поставили на паузу: решают технические вопросы.

В последние пять лет во Вьетнаме также растет спрос на мясную продукцию - в результате вдвое увеличились поставки говядины, свинины и птицы из-за рубежа. Там есть место и белорусским производителям.