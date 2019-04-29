Александр Лукашенко встретился с Председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели

Еще одна организация в Европе, которая часто выбирает Беларусь в качестве площадки для диалога, - Парламентская ассамблея ОБСЕ. Сегодня Александр Лукашенко встретился с ее председателем Георгием Церетели. Президент отметил, что во многом именно из-за безынициативности ряда государств - членов ОБСЕ в зоне прямой ответственности Организации не решаются замороженные конфликты в Нагорном Карабахе и Приднестровье, а напротив, появляются новые - например, в Украине. ОБСЕ, по словам Президента, всегда может опереться на честную и искреннюю позицию Беларуси в любом конфликте и рассчитывать на поддержку в его преодолении. Однако первым шагом должна стать встреча на высшем уровне в формате ОБСЕ. Она могла бы серьезно продвинуть континент по пути установления мира.

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ отметил значительный вклад Беларуси в решение ключевых проблем региона

Только за последние годы Беларусь разработала и добилась принятия целого пакета резолюций для снятия напряженности - от борьбы с торговлей людьми и новыми психотропами до развития зеленой энергетики и цифровой экономики. Крайне актуальной в ОБСЕ считают инициативу Президента Беларуси по перезагрузке Хельсинского процесса. В конце прошлого века именно он помог Европе выйти из холодной войны с минимальными потерями.







Георгий Церетели прибыл в Минск для участия в Международной парламентской конференции группы поддержки Шелкового пути