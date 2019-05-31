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Верховенство закона, соблюдение его норм и принципов - признак высокоразвитого общества и государства
Об этом сегодня говорили во Дворце Независимости на встрече Президента Беларуси с международными судьями. Александр Лукашенко и представители храмов правосудия со всей Европы обсудили важную для Беларуси дату - юбилей Конституции. Основному закону страны в этом году 25 лет, нам интересен опыт зарубежных стран в сфере конституционного права.
Среди участников встречи и первый заместитель председателя Венецианской комиссии, где Беларусь ассоциированный член уже с 1994 года. За последние 10 лет этот европейский комитет и наша страна провели ряд международных конференций с целью развить и укрепить правовую работу судов.
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