Верховенство закона, соблюдение его норм и принципов - признак высокоразвитого общества и государства

Об этом сегодня говорили во Дворце Независимости на встрече Президента Беларуси с международными судьями. Александр Лукашенко и представители храмов правосудия со всей Европы обсудили важную для Беларуси дату - юбилей Конституции. Основному закону страны в этом году 25 лет, нам интересен опыт зарубежных стран в сфере конституционного права.



Среди участников встречи и первый заместитель председателя Венецианской комиссии, где Беларусь ассоциированный член уже с 1994 года. За последние 10 лет этот европейский комитет и наша страна провели ряд международных конференций с целью развить и укрепить правовую работу судов.



