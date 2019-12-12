Александр Лукашенко встретился с президентом Татарстана

Довести совместный товарооборот до двух миллиардов долларов намерены Беларусь и Татарстан. Сегодня об этом говорили во Дворце Независимости Александр Лукашенко и глава республики Рустам Минниханов. Минск и Казань хорошо знакомы друг другу в экономическом плане: торгуем техникой, шинами, металлами. Совместная работа и в нефтяном секторе. Активно сотрудничает регион и с нашими промышленными гигантами: МАЗ, МТЗ, "Амкодор". За последние два года собрано две сотни автобусов.







Для президента Татарстана это уже третий визит в Беларусь. Для нашей страны эта республика - один из самых надежных партнеров в Российской Федерации. И кроме таких традиционных направлений, как машиностроение и нефть, есть интерес поработать и в цифре. В частности, наладить взаимодействие нашего Парка высоких технологий и казанского IT-центра.



К слову, у Минска и Казани немало общего: например, акцент на развитии туризма и спорта. За последние годы столица Татарстана приняла универсиаду и матчи чемпионата мира по футболу. У нас прошли Европейские игры. И обмен опытом в этом направлении также может быть полезен.



