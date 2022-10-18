Александр Дугин: Фронт проходит не только там - на Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным, сообщает БелТА.

Глава государства приветствовал Александра Дугина в Беларуси.Разговор длился более двух часов.

"Мой прежде всего интерес заключался в том, чтобы вы воочию посмотрели, как живет Беларусь. Минск, конечно, как и Москва - не вся Россия, и не вся Беларусь - Минск. Но, тем не менее, вы человек опытный и по Минску можете определить, чем дышит наша Беларусь. Ваша Беларусь. Я надеюсь, вы ее не отрываете в своем сознании и не считаете чужой. Несмотря на то, что сегодня это независимое суверенное государство", - сказал Александр Лукашенко.

"Конечно", - согласился Александр Дугин.

"Все-таки то, что говорят о Беларуси в России, и то, что не говорят, замалчивая… Для вас, наверное, это не большой секрет. Поскольку вы можете видеть за цифрами, строчками, запятыми реальную картину. Но люди не очень, особенно раньше, понимали, что происходит в Беларуси. Порой нас критиковали ни за что. Я понимаю, есть некая (была) ревность, еще что-то. Разные были причины. Поэтому такого уровня человек, как вы, публичный человек, который видит реалии… Я надеюсь, что об этом (о том, как и чем живет Беларусь. - Прим. БелТА) узнает каждый не только русский человек, но и россиянин. В этом большой мой интерес. Потому что нам жить вместе. Нам ни в коем случае не надо бежать в сторону друг от друга", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Дугин поблагодарил за приглашение посетить страну, отметив, что является давнишним поклонником и Беларуси, и того курса, который проводит Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Вы не дали разграбить свое государство, не совершили тех ошибок, которые, увы, мы в 90-е годы совершили и сейчас исправляем с таким трудом. Я искренне преклоняюсь перед вашим авторитетом, перед вашим мужеством, перед вашей убежденной стойкостью в спасении белорусского народа, белорусской государственности. А значит, нас самих. Значит, нашего единства, нашего Союзного государства, - подчеркнул общественный деятель. - И сегодня мы как раз, как вы сказали, спиной к спине. Все остальные оказались где-то либо на нейтральной позиции, либо на противоположной. И вот мы стоим и защищаем нашу славянскую, русскую, белорусскую идею вместе".

Кроме того, Александр Дугин поблагодарил за соболезнования по случаю постигшей недавно его семью утраты: "Я очень признателен вам, и моя супруга вам признательна за слова искреннего соболезнования по случаю гибели нашей дочери от рук украинских террористов. Видите, фронт проходит не только там - на Украине. Он проходит и по России, по нашим сердцам, по семьям. Для нас это невосполнимая потеря. Мы очень признательны вам за искренние, душевные, сердечные слова".



