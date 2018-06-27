3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Александр Лукашенко встретился с руководителем Сбербанка России Германом Грефом
Хороший уровень сотрудничества со Сбербанком отметил Президент Беларуси на встрече с руководителем этой финансовой структуры Германом Грефом. Сегодня во Дворце Независимости обсудили сотрудничество с крупнейшим российским банком. Александр Лукашенко поблагодарил Германа Грефа за активное инвестирование в Беларусь и кредитование экономики (речь о 4 миллиардах долларов). В свою очередь глава Сбербанка отметил, что на этот раз приехал с целым рядом идей и предложений. Подробности встречи в следующем выпуске новостей.
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики
Президент Беларуси поздравил Султана Омана с Национальным днем
"Время Первого": призыв Лукашенко к политикам мира на COP29, открытие "Трактора" и общение с народом
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
Политика
Все
Общество
Все
Какие предложения вносят белорусы во время личного приема граждан депутатами, рассказал Артем Цуран
Беларусь на 90 % обеспечена собственным борщевым набором на год - Шулейко
За короткий срок вопреки препонам Беларусь добилась впечатляющих результатов - Эйсмонт
С чего начинала Беларусь, став независимым государством, - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Трамп намерен наказать виновных в выводе войск из Афганистана
Фермеры разгневаны: аграрии протестуют против возможного соглашения между ЕС и Южной Америкой
Захарова: Путин уже высказался по теме решения бить дальнобойными ракетами Запада по РФ
Макрон заявил, что не исключает возможности переговоров с Путиным
Регионы
Все
Происшествия
Все