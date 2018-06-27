Александр Лукашенко встретился с руководителем Сбербанка России Германом Грефом

Хороший уровень сотрудничества со Сбербанком отметил Президент Беларуси на встрече с руководителем этой финансовой структуры Германом Грефом. Сегодня во Дворце Независимости обсудили сотрудничество с крупнейшим российским банком. Александр Лукашенко поблагодарил Германа Грефа за активное инвестирование в Беларусь и кредитование экономики (речь о 4 миллиардах долларов). В свою очередь глава Сбербанка отметил, что на этот раз приехал с целым рядом идей и предложений. Подробности встречи в следующем выпуске новостей.