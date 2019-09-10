Александр Лукашенко встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым

Несмотря на ряд чувствительных вопросов на переговорах с Россией, в отношениях союзников нет и не может быть никакой конспирологии. Такие оценки прозвучали сегодня на встрече Президента Беларуси с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Визит вызвал оживленную полемику в СМИ, хотя он плановый и готовился заранее.