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Александр Лукашенко встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым

Несмотря на ряд чувствительных вопросов на переговорах с Россией, в отношениях союзников нет и не может быть никакой конспирологии. Такие оценки прозвучали сегодня на встрече Президента Беларуси с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Визит вызвал оживленную полемику в СМИ, хотя он плановый и готовился заранее.

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