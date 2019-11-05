Александр Лукашенко встретился с шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом

Продолжается визит Президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты.



Сегодня Глава белорусского государства встретился с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Стороны заявили о готовности укреплять белорусско-эмиратское сотрудничество во всех областях. Александр Лукашенко подчеркнул, что наша страна заинтересована не только в развитии торговых отношений, но и в реализации совместных проектов и обмене опытом.







В частности, обсуждались перспективные проекты в транспортно-логистической, финансовой сферах. Один из них предусматривает создание в Минске с помощью эмиратской стороны Международного финансового центра. В настоящее время завершается разработка концепции данного проекта.







Александр Лукашенко и шейх Мухаммед бен Рашид продолжили общение в ходе официального обеда. По его завершении Глава белорусского государства поблагодарил за гостеприимство и подарил картину под названием "Лошади" авторства белорусского художника Андрея Ситько. Еще один традиционный подарок - корзина с белорусскими мясными, молочными продуктами и сладостями.





