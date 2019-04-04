Александр Лукашенко встретился с украинским политиком Виктором Медведчуком

Глава государства встретился с украинским политиком, главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Александр Лукашенко отметил, что был рад увидеться с Виктором Медведчуком, особенно после горячих политических событий в Украине. Страна выбирала президента, назначен второй тур. В свою очередь Виктор Медведчук отметил, что утром перед встречей с белорусским лидером в шутку говорил о том, что в отличие от всех других граждан Украины имеет уникальный шанс точно узнать уже сейчас, кто победит на президентских выборах 21 апреля. Напомним, 1 марта во время "Большого разговора с Президентом" Александру Лукашенко задали вопрос о предстоящих выборах в Украине. Уже тогда Президент Беларуси предсказал, что во второй тур выйдут Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Сегодня по итогам встречи с белорусским Президентом Виктор Медведчук дал интервью журналистам, где поделился своим видением и оценкой политической кампании в Украине и событий на юго-востоке страны, мирном урегулировании конфликта.