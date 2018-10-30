Александр Лукашенко встретился в Минске с главой Армении Арменом Саркисяном

Ереван в лице Минска всегда будет иметь хорошего и надежного друга. Дружественный и партнерский характер двусторонних отношений Президент Беларуси подтвердил сегодня на встрече с главой Армении.

Армен Саркисян прилетел в Минск вчера для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Официальное открытие форума, который наша столица принимает впервые, состоится завтра. Армен Саркисян высказал мнение, что Минск все чаще становится комфортной платформой для диалога, где удобно высказывать различные точки зрения. А Беларусь уже завоевала авторитет на мировой площадке.