Александр Лукашенко встретится с известным украинским политическим и государственным деятелем Александром Морозом

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретится с известным политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщает БелТА.

В годы Советского Союза Александр Мороз работал на различных должностях в советских партийных органах в Украине, занимал пост секретаря Киевского областного союза профсоюзов, заведовал аграрным отделом Киевского обкома Коммунистической партии Украины, работал первым секретарем партийного комитета областных организаций и учреждений.